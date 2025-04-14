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    中山大學締約倫敦大學亞非學院 共辦雙聯碩士班

    中山大學校長李志鵬（右）與倫敦大學亞非學院校長哈比（Adam Habib）締約兩校簽署合作備忘錄。（記者許麗娟攝）

    中山大學校長李志鵬（右）與倫敦大學亞非學院校長哈比（Adam Habib）締約兩校簽署合作備忘錄。（記者許麗娟攝）

    2025/04/14 11:17

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學與英國倫敦大學亞非學院（School of Oriental and African Studies，簡稱SOAS）簽署合作備忘錄，除了師生互訪、教研合作等學術交流，中山社會科學院更將攜手SOAS的法律、人類學與政治學院，共同開辧「全球公民權雙聯碩士課程」專班，預計115學年度招生入學，創下台灣高教首例。

    締約儀式由中山大學校長李志鵬與倫敦大學亞非學院校長哈比（Adam Habib）代表簽署。李志鵬表示，倫敦大學亞非學院是國際知名學校，近年來在校長哈比的帶領下，更積極佈局全球合作伙伴關係，這次雙方的合作不僅是強強聯手，也讓全球看見台灣，讓台灣走向世界。

    倫大亞非學院校長哈比表示，亞非學院在全球包含非洲、歐洲、烏干達、南亞、印度及孟加拉等地建立夥伴關係，非常榮幸能與中山大學簽訂合作專班，這只是未來眾多合作的開始，期待與中山建立長期、持續的關係。

    中山社科院院長陳美華指出，中山和SOAS規劃中的聯合碩士課程將以「聯合規劃」、「聯合授課」、「聯合指導」為發展方向，是共同辦學，而非各大學常見的雙聯學位。兩校的專班學生除了到對方學校上課，倫敦大學亞非學院的教授也會來中山開課，「整個專班所有的課程地圖，都是兩校共同開發。」期能培育具備跨領域、國際移動、永續發展能力的世界公民人才。

    倫敦大學亞非學院成立於1916年，是英國最頂尖的大學之一，亞非學院是英國唯一專門研究亞洲、非洲與中東的人文及社會科學大學，於世界享負盛名。其中，「法律、人類學與政治學院」為亞非學院規模最大的學院，以推動跨領域教研為目標，下轄「人類學與社會學學系」、「法律、性別與媒體學系」和「政治與國際研究學系」3個學系及多達13個研究中心（包括世界知名的臺灣研究中心）。

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