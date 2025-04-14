寒暑輔是社會共識？青民協爆奎山高中違法強制學生參加

寒暑輔是社會共識？青民協今日踢爆奎山高中違法強制學生參加。（圖由青民協提供）

2025/04/14 11:00

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣青年民主協會今（14日）質疑，台北市私立奎山高中「強制」學生參加寒暑輔，學生會積極與校方溝通，學校竟稱寒暑假持續學習是社會共識，青民協理事長楊姿潁抨擊，奎山高中已違反教育部「高級中等學校課業輔導實施要點」，學校雖可在學期中或寒暑假辦理課業輔導，但必須由學生「自由選擇」是否參加。

奎山高中學生會會長郭羿群表示，奎山高中在4月初發布暑期課程輔導簡章，並同步寄信給家長，校方以「每學年＋3週」為題，向家長說明這3週包含1週的寒假課程與2週的暑假課程，是一項「合理且必要」的補充學習安排，信件也附上課程時間與費用，一期10天收取8000元，還要求學生「必須」選擇一期參加。

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楊姿潁表示，教育部除訂頒要點，也公佈「課輔正常化檢核表」，共有12個檢核指標，學校必須在輔導課開始2週內公告於學校網頁，其中要求學校須依規定發放通知，並取得家長（學生）同意，且同意書中需要有「不同意參加」選項，不參加者不需要附理由。

郭羿群表示，奎山高中違法寒暑輔不是第一次，今年初寒輔簡章提到「需要參加」，甚至違法在寒輔期間上新進度，明確違反「台北市高級中等學校學習輔導實施要點」規定，課業輔導不得上新進度，寒假後還要求未參與寒輔的學生需補交作業，以及在週六到校補考寒輔期間教授內容，種種情事皆違反法規。

郭羿群表示，奎山高中校方在回覆學生會信件中竟指，「寒假和暑假須持續學習，才能增長知識並發展學術技能，這是一個不爭的社會共識，非本校特有議題。」奎山高中學生會要求學校應公開道歉，且提出未來具體改善方案。

青民協呼籲台北市教育局應即督導奎山高中停止違法寒暑輔，限期學校改善，若校方仍執意違法，教育局則應依私立學校法，給予學校減招、扣減補助款等處分；也呼籲其他各校不能強制學生參與暑輔課程、暑輔時不可違法上新進度，教育部及各縣市教育局應再次發函要求學校守法。

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