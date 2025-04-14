訪韓取經數位貨幣與新創基地 廖泰翔：加速高雄新創

高市經發局參訪Seoul Startup Hub，推動台韓新創企業的雙向交流。（經發局提供）

2025/04/14 10:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市經發局率領高雄企業代表團到韓國進行商業交流與考察行程，除參與2025 IFS連鎖加盟經營博覽會，也探訪地方數位貨幣機制、新創平台運作，經發局長廖泰翔指出，希望找到加速高雄新創產業發展的契機。

經發局說明，這趟行程不僅參與韓國規模最大的「2025 IFS連鎖加盟經營博覽會」，並舉辦「高雄商業品牌招商說明會」，並拜訪韓國新創重鎮「首爾創業HUB」（Seoul Startup Hub），以及成功推動地方數位貨幣的忠清南道扶餘郡中央市場。

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經發局長廖泰翔表示，韓國在新創扶植與地方經濟振興方面擁有豐富的成功案例得以借鏡，透過參訪韓國最大新創平台「首爾創業HUB」，交流其完善的創業育成體系與生態系建構模式，加速高雄新創產業的發展。

扶餘中央市場活化傳統市集空間，透過數位地方貨幣「Goodtrae Pay」成功活絡傳統市場的經驗，以及結合地方品牌與青年創業的市場新生策略，也為高雄推動商圈市場活化與觀光發展有所啟發。

代表團另參訪韓國最大的創業育成基地「首爾創業HUB」，該機構首爾經濟振興院創業本部長金鐘宇詳細介紹了HUB如何透過23個支援中心及280個創業夥伴，提供從創業諮詢、資金媒合到市場拓展的一條龍服務，並匯聚投資機構與創業導師，形成蓬勃的創業生態系。

金鐘宇本部長也對未來與高雄在新創領域的合作表達高度期待，可從新創團隊的互訪、異地創業的資源共享展開，樂見雙方攜手推動新創發展。

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