力拚本土碳匯示範場域 屏東打造森林碳權品牌

定期進行林地維護管理作業。（圖由屏東縣政府提供）

2025/04/14 09:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應氣候變遷，國際碳交易市場蓬勃發展，屏東縣政府瞄準綠色經濟趨勢，積極推動農業碳匯計畫，在車城鄉規畫啟動規模達百公頃的人工林碳匯專案，結合永續森林經營、碳權交易機制與企業ESG策略，成為本土碳匯發展的重要里程碑。

屏縣府農業處表示，屏東具備亞熱帶氣候優勢及廣大潛力林地，是台灣推動本土碳匯及生態復育的關鍵據點，專案以良好的森林經營管理為核心，不但提升碳吸存能力、減少碳洩漏風險，並同步打造區域綠色廊帶、強化生物多樣性保育，幫助企業取得森林碳權，達成碳中和及ESG目標，同時藉導入林農參與青農教育，創造穩定就業與知識傳承，為地方注入林業永續新動能。

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農業處指出，台灣常見24種造林樹種中，以屏東常見的相思樹、光臘樹固碳能力為佳，也是屏東造林固碳的優勢，然而，現階段要讓碳權市場真正發揮效益，仍面臨不少挑戰，包括碳匯測量技術的精準度、碳權認證流程的繁瑣，以及國內市場的認知度不足等，屏東縣政府計畫透過法規完善、科技輔助與教育推廣，提高農民參與度，並與全球碳匯市場接軌，讓屏東的綠色經濟走向國際舞台。

負責在地專業林間作業執行與管理的永在林業成立於1971年，早年主要承辦林務局造林工作，後期轉型為苗木培育事業，成為台灣最大的造林苗圃廠，並於2014年成立永在林業生產合作社，瞄準造林計畫已屆滿20年的林班地，區域遍及獅子鄉、牡丹鄉、車城鄉以及恆春鎮，總計面積超過900公頃，其中許多都是被外來樹種銀合歡盤據的山頭，在林間作業上盡可能降低環境與生態衝擊，大量保留具有利用價值的特殊樹種，也讓山林重現生機，經過長時間的觀察監測，森林巡守員發現越來越多野生動物活躍的足跡。

永在林業副總經理林家鼎表示，公司目前正與國內企業合作，透過去年公告的加強森林經營方法學來取得本土減量額度，未來也不排除配合企業朝向國際碳標準如Verra及Gold Standard等抵換規範雙軌並行，2015年至今，取得國際FSC森林管理驗證，善盡友善環境及負責任的森林經營，累積充實實務經驗及林地經驗，除了提高林木蓄積量、增加國產材自給率外，搭配國際淨零趨勢，有機會提供林農在林業經營的另一條經濟收入，為確保碳匯成果的長期穩定與透明性，同步導入第三方監測、碳洩漏控管、碳匯資料盤查等嚴謹程序，在產官學民通力合作下，重現台灣林地的生機。

在山林間種植新樹苗。（圖由屏東縣政府提供）

木材全株利用，達成永續林業。（圖由屏東縣政府提供）

台灣相思樹苗。（圖由屏東縣政府提供）

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