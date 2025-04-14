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    學生自主擺攤挺大罷免 鄭英耀：尊重言論自由及公民活動

    教育部長鄭英耀今受訪時表示，大罷免活動對象是各黨皆有，與政黨無涉，教育部尊重學生的自主活動。（記者林曉雲攝）

    教育部長鄭英耀今受訪時表示，大罷免活動對象是各黨皆有，與政黨無涉，教育部尊重學生的自主活動。（記者林曉雲攝）

    2025/04/14 09:31

    〔記者林曉雲／台北報導〕對於多所大學的學生自主發起與大罷免有關活動，部分遭到學校阻攔，教育部長鄭英耀今（14）日在立法院教文會前受訪表示，大罷免的對象各黨皆有，與政黨無涉，教育部尊重學生的自主擺攤活動。

    近日大學生自主收取罷免連署書，部分遭校方以「教育基本法」為由阻攔引發爭議。立法院教育及文化委員會今日安排進行教育部業務報告，鄭英耀率教育部團隊報告及備詢。

    媒體詢問政大、清大等多所學校，都出現學生設立收取罷免書連署站，但各校校方的態度不一，到底可不可以設立罷免站？

    鄭英耀表示，這個問題基本上從兩個面向來看，屬於校方部分，教育部在民國106年及107年，先後2次發函通令各大學，學校應該謹守「校園中立」態度，也就是說禁止學校將場地借給政黨從事相關活動，這是屬於校方的部分；第二個就是與學生言論有關，校園民主化、校園的自由民主是台灣高等教育最珍貴的資產，學生基於言論自由及公民活動，應該給予尊重，這是非常明確的，學生擺攤我們給予尊重。

    媒體再追問，依教育中立原則，只要不要談到政黨，就沒有問題？鄭英耀表示，大學校園裡沒有特別只為特定政黨，學生在表達許多公民態度的時候，每一個政黨都有，這個部份我們給予尊重。

    鄭英耀表示，來自於校方的政黨活動被禁止和被規範，但屬於學生的言論自由、學生對於自身的權益跟公民參與，在不影響他人、不涉及詆毀下，涉及公共安全部分屬於言論自由的部分，是學生的公民意識行為表現，都應該給予尊重。

    有媒體問鄭英耀先前曾提到老師的國家認同，台灣是主權國家。鄭英耀表示，當然台灣就是一個主權國家，他的名字叫中華民國。該媒體再問教長也認同台灣中國一邊一國的說法？鄭英耀明確表示，這是無庸置疑。

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