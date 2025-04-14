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    白天熱如夏高溫32度以上 週五起鋒面接力來襲

    氣象專家指出，受東北季風減弱及偏南風影響，本週週五前各地白天「晴熱如夏」，高溫升至32度以上，南部更達35度。不過早晚受輻射冷卻影響，日夜溫差恐超過15度。（資料照）

    氣象專家指出，受東北季風減弱及偏南風影響，本週週五前各地白天「晴熱如夏」，高溫升至32度以上，南部更達35度。不過早晚受輻射冷卻影響，日夜溫差恐超過15度。（資料照）

    2025/04/14 08:38

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受輻射冷卻影響，今晨各地氣溫略低，氣象專家指出，受東北季風減弱及偏南風影響，本週週五前各地白天「晴熱如夏」，高溫升至32度以上，南部更達35度。不過早晚受輻射冷卻影響，日夜溫差恐超過15度。至於週五至週日將有兩波鋒面接力影響，天氣將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣型態。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日起至週五，陸續分別受東北季風減弱及偏南風影響，各地多為晴到多雲的好天氣型態。不過週五水氣將稍稍增多，中部以北及東半部地區可能會有局部零星的降雨機率。

    「林老師氣象站」表示，溫度變化部份，西半部白天高溫可衝到30度或以上，東半部白天高溫也在25至27度之間，太陽輻射非常有效率，外出活動須注意防曬。不過早晚氣溫仍偏涼，日夜溫差仍大。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週三受移動高壓影響，各地白天「晴熱如夏」，預估高溫升至32度以上，南部更達35度。不過清晨有輻射低溫，日夜溫差很大，超過15度，相對濕度極低、少見的「天乾物燥」，且空氣品質不佳。

    吳德榮指出，週四受高壓迴流影響，各地多雲時晴，持續「暖熱如夏」。週五鋒面掠過北部海面，持續暖熱，山區午後及北部有局部短暫陣雨的機率。週六另一鋒面接近，天氣暖熱，山區午後及北部有局部短暫陣雨的機率。週四起西半部及金馬容易起霧。

    吳德榮提到，下週日受結構鬆散的鋒面影響，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，氣溫稍降。下週一、二天氣好轉。下週三鋒面南下，天氣再轉變。

    「林老師氣象站」發文指出，今日起至週五，陸續分別受東北季風減弱及偏南風影響，各地多為晴到多雲的好天氣型態。西半部白天高溫可衝到攝氏30度或以上，東半部白天高溫也在攝氏25至27度之間。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」發文指出，今日起至週五，陸續分別受東北季風減弱及偏南風影響，各地多為晴到多雲的好天氣型態。西半部白天高溫可衝到攝氏30度或以上，東半部白天高溫也在攝氏25至27度之間。（圖擷自臉書）

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