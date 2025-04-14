高雄新港社區石斑魚外銷比去年成長1成 插旗星港澳加市場

永安新港社區開發龍虎斑霜降魚塊、龍膽石斑清肉切片，榮獲國際食品風味評鑑ITI二星獎、一星獎肯定。（記者陳文嬋攝）

2025/04/14 07:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「金牌農村」高雄市永安區新港社區以純海水養殖石斑魚，外銷插旗星港澳加市場，美國西雅圖超市也買得到，是高雄首次農村再生社區水產品拓銷國際市場，今年外銷石斑魚超過350噸，比去年成長約1成，不受美國提高關稅影響。

永安區新港社區是全國有名「金牌農村」，主打純海水、無用藥養殖石斑魚，肉質細緻、風味獨特受歡迎，農業局推動農村再生計畫，技術輔導並強化產銷鏈，導入智慧養殖技術，包括智慧水車、智能水質檢測系統等，提升魚隻品質與養殖效率。

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社區石斑魚取得HACCP、ISO22000及HALAL三規格認證，更開發龍虎斑霜降魚塊、龍膽石斑清肉切片，榮獲國際食品風味評鑑ITI二星獎、一星獎肯定，還有10多種石斑魚加工品，尤以「龍膽膠原淬」熱賣搶貨，整隻龍膽石斑熬製成滴魚精，受到新加坡消費者喜愛。

農業局輔導新港社區參加北高國際食品展，大力行銷打入東南亞市場，包括新加坡濱海灣酒店、香港四季酒店、澳門威尼斯人集團等，年外銷龍膽石斑、龍虎斑等共330噸，為當地養殖產業開創外銷新機會，成為高雄首次農再社區水產品插旗國際市場。

農業局近來更媒合綠色友善餐廳la one等知名法式及帕莎蒂娜餐廳，使用社區石斑魚等產品，增加當地漁民收入，開拓國內外市場並進；海洋局也協助社區進軍北美市場，年外銷加拿大市場20多萬噸，透過轉供鋪貨美國市場，西雅圖超市也買得到，不受美國高關稅影響。

新港社區執行長陳坤成表示，社區以石斑魚養殖為主，內銷市場占7成、外銷市場為3成，年營收超過千萬元，外銷市場逐年穩定成長，今年比去年成長約1成，每年提撥4分之1營收，照顧社區長輩、弱勢家庭、促進青年返鄉等，將持續擴大外銷市場，將台灣農漁產品行銷全世界。

永安新港社區以純海水、無用藥養殖石斑魚，今年外銷成長1成，插旗星港澳加市場。（記者陳文嬋攝）

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