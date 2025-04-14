美國公視台灣特輯上架 陳傑憲「密碼手勢」入鏡

陳傑憲「密碼手勢」。（資料照）

2025/04/14 09:00

〔中央社〕美國公視台灣系列影片上架，內容除了可見陳傑憲以手指「框出」台灣的「密碼手勢」，球評曾文誠和台味食譜作者魏貝珊也分別以「國球」牽引出「台灣隊」概念，及台菜折射的島嶼認同，講述從體育到飲食等層面漸增的台灣意識。

美國公共電視網新聞時刻（PBS NewsHour）推出「台灣：風險與抵抗」系列特輯，3日起上架「台灣密切關注烏克蘭戰爭，憂心中國可能試圖採取類似行動」、「面對未來的風險，台灣訓練民眾抵抗中國可能的入侵」及「台灣如何強化防禦以抵抗中國侵略」等影片。

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而11日的「中國威脅加劇下，愛國心在台灣扎根」則呈現軍事及社會韌性以外的面向，探討台灣民眾這些年來如何在飲食到體育等層面，越來越認同自己是「台灣人」，而非「中國人」。

影片以台味食譜「台灣製造」作者兼記者魏貝珊（Clarissa Wei）在自家廚房切薑片開場，端出台灣特有的黑豆醬油，向PBS外交與國防記者西夫林（Nick Schifrin）示範牛肉麵的烹調過程。

對魏貝珊而言，牛肉麵雖然是由來自中國的人發明，但他們在台灣為了養家及生存而創造了它，這就是台灣歷史的產物。

番茄、蘿蔔及蔥，一一上了料理台。魏貝珊說，把所有食材加在一起後煮出一碗牛肉麵，這說明了台灣韌性，尤其是1950年代中國難民因內戰逃來台灣時的處境。

鏡頭接著轉向沸騰的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）現場。西夫林說，台灣的國家認同受到美國長期駐台及日治時期影響。而棒球，也就是台灣的「國球」，正是日本帶來的。

「跟每個台灣小孩一樣，我從小就愛棒球。棒球是我的童年，我的全部」，曾文誠說。

展示收藏品、與前總統蔡英文的合照及鄰家美眉漫畫之餘，曾文誠也對西夫林表示，台灣在國際上爭取認同和建國之路上面臨很多困難。但當台灣棒球隊出賽、獲勝、贏得尊重時，「這感覺就像是我們讓台灣被世界注意到。」

曾文誠說，這不只是一場比賽，「還給我們了一種驕傲感。」

西夫林這時給了「前情提要」：中國施壓下，國際奧林匹克委員會（IOC）規定台灣以「中華台北」名義參賽。這讓「台灣隊長」陳傑憲以一種「密碼式」（coded gesture）的方式表達認同，以手指「框出」原本該寫上「台灣」的位置。

「『中華台北』這個名稱，是我們不得不接受的。但在我們心中，我們是『台灣隊』，而不是『中華台北』。每當有機會展現真正的身份時，我們都會把握」，曾文誠於片尾說。

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