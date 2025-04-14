04/14各報重點新聞一覽

民進黨秘書長林右昌痛批傅崐萁是舔共之首，高喊「罷傅除三害」，為花蓮、國民黨、台灣除害！（記者田裕華攝）

2025/04/14 06:59

自由時報

點名傅崐萁舔共之首 林右昌高喊罷傅除三害

民進黨「人民是頭家」宣講台北場昨壓軸登場，民進黨秘書長林右昌痛批，前總統蔣經國曾說要聯合亞洲國家合力肅清禍源匪共，但國民黨已經不反共，反而親共、舔共、媚共，還有人在當中共傳聲筒，首惡就是立法院國民黨團總召傅崐萁，「讓我們罷傅除三害」，為花蓮、國民黨、台灣除害！

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慰問台南榮民之家 賴：盼愛國、反共、服務精神代代相傳

賴清德總統前天視導慰問台南榮譽國民之家時指出，榮民是台灣重要的資產，期盼愛國、反共、服務的榮民精神在台灣社會代代相傳，國人團結，國家才會安全，社會才會安定，人民才能安居樂業；有台灣才有中華民國，不分族群、團結合作才能守護台灣。

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國民醫療保健支出1.8兆 創新高

衛福部最新「國民醫療保健支出」（NHE）統計出爐，二○二三年高達一兆八三四六億元，創下史上新高，占當年度GDP七．八％，公部門支出連續兩年破兆，尤其投入長照費用增加，連帶使民眾自付住宿機構、家庭看護等占長照支出從二○一三年逾八成降至二○二三年逾五成。

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聯合報

美商務部長：半導體等電子產品關稅 最快在1個月後開徵

美國上周末宣布豁免半導體、智慧手機及其他電子產品對等關稅，但美國總統川普十二日表示，他將於美東時間十四日說明半導體關稅細節。美國商務部長盧特尼克十三日表示，智慧型手機、電腦和若干其他電子產品，將與半導體一併面臨個別關稅，可能在一個月後開徵。

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大阪世博開幕 84展館亮相

二○二五年世界博覽會昨天上午在日本大阪市的夢洲會場開幕，展期至十月十三日。開幕前會場就出現排隊人潮，估計首日進場人數將超過十四萬人。然而，預售票銷量僅達目標的六成，顯示日本民眾對世博似乎熱情不再。

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中國時報

美祭232條款 半導體關稅今揭曉

美國政府12日宣布，豁免包括智慧型手機與筆記型電腦等20類產品的關稅，此舉被視為美國總統川普對科技產業作出一大讓步；但可能無法高興太早，川普12日在總統專機空軍一號上對記者表示，將於14日說明半導體關稅的最新進展，「我會在周一給你們答案。」美國商務部長盧特尼克昨日受訪時指出，智慧型手機、電腦和其他一些電子產品將與半導體一起，可能在1個月左右的時間面臨個別關稅。

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超額儲蓄 估達4.58兆創新高

美國總統川普發動關稅戰，衝擊國內投資意願！主計總處預測，2025年超額儲蓄將達4.58兆元、超額儲蓄率衝破17％，2項指標都創新高。專家表示，對等關稅實施前如同「盲盒」，不論企業、個人都對未來前景看法「超悲觀」，滿手現金觀望也不願意投資，加上民眾消費趨保守，是推升超額儲蓄主因。

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總統賴清德視導暨慰問台南榮譽國民之家時指出，榮民是台灣重要資產，「我們要阻止共產黨併吞台灣，團結守護台灣、捍衛中華民國，這就是榮民精神。」（總統府提供）

衛福部最新「國民醫療保健支出」統計出爐，2023年高達1兆8346億元，創下史上新高，占當年度GDP7.8％。（資料照）

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