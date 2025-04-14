香別亂插！插歪別重插 用錯手也踩雷 「上香禁忌」報你知

陳瑞寶示範正確的插香方式。（台中慈德慈惠堂提供）

2025/04/14 06:30

〔記者許國楨／台中報導〕不論是平日到廟裡祈福拜拜，或祭祖求平安，「上香」早已是台灣民眾日常生活中重要的宗教儀式，不過看似簡單的插香動作，卻隱藏著諸多禁忌，台中市慈德慈惠堂堂主陳瑞寶說，一不小心就可能觸犯禮儀，甚至冒犯神明或祖靈，但最重要的還是在心意，所謂的心誠則靈。

陳瑞寶指出，上香是人與神靈或祖先之間傳遞心意的重要媒介，其中「插香要用哪隻手」便是一大學問，根據傳統「左陽右陰」的觀念，左手象徵陽氣、正能量，是與神明連結的「進氣手」；右手則屬陰、負能量，用右手插香會被認為是不敬。因此，傳統上都建議用左手插香，表達虔誠之意。

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此外，香插歪了該怎麼辦？很多人會想拔起來重插，卻不知這動作犯了大忌，陳堂主提醒，「拔香重插」在傳統中被視為反悔或不誠的表現，更在訂婚、結婚等重要儀式中被視為凶兆，有「再嫁再娶」之意。正確方式應該是在不拔出香的情況下，輕輕調整角度，避免二次插入。

若香不慎熄滅，也無須過度擔心，可向神明、祖先說明情況，表示會重新點燃，誠心溝通即可。若顧慮仍在，也可將香擱置，待燒金紙時一併焚化。

針對近日有民眾反映，清明祭祖剛點燃線香，就遭工作人員以「環保」或「安全」理由直接拔除線香，甚至未經告知，導致信眾不滿，陳堂主強調，香煙直上象徵心意傳達與通靈溝通，拔香未盡禮數容易讓人覺得「誠意未到、儀式未成」，不但影響情感，也可能觸犯信仰禁忌。

他也指出，「敬」是祭祀的根本，建議地方政府在推動環保祭祀政策時，應與信眾溝通協調、提前公告，才能兼顧傳統信仰與現代理念，避免文化與行政對立，而上香時間最好不少於一刻鐘，也就是15分鐘，象徵與神明、祖靈充分溝通的過程，而上香不求繁複儀式，但求誠心到位，才能讓神明與祖先感受到你的心意。

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