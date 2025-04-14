為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    香別亂插！插歪別重插 用錯手也踩雷 「上香禁忌」報你知

    陳瑞寶示範正確的插香方式。（台中慈德慈惠堂提供）

    陳瑞寶示範正確的插香方式。（台中慈德慈惠堂提供）

    2025/04/14 06:30

    〔記者許國楨／台中報導〕不論是平日到廟裡祈福拜拜，或祭祖求平安，「上香」早已是台灣民眾日常生活中重要的宗教儀式，不過看似簡單的插香動作，卻隱藏著諸多禁忌，台中市慈德慈惠堂堂主陳瑞寶說，一不小心就可能觸犯禮儀，甚至冒犯神明或祖靈，但最重要的還是在心意，所謂的心誠則靈。

    陳瑞寶指出，上香是人與神靈或祖先之間傳遞心意的重要媒介，其中「插香要用哪隻手」便是一大學問，根據傳統「左陽右陰」的觀念，左手象徵陽氣、正能量，是與神明連結的「進氣手」；右手則屬陰、負能量，用右手插香會被認為是不敬。因此，傳統上都建議用左手插香，表達虔誠之意。

    此外，香插歪了該怎麼辦？很多人會想拔起來重插，卻不知這動作犯了大忌，陳堂主提醒，「拔香重插」在傳統中被視為反悔或不誠的表現，更在訂婚、結婚等重要儀式中被視為凶兆，有「再嫁再娶」之意。正確方式應該是在不拔出香的情況下，輕輕調整角度，避免二次插入。

    若香不慎熄滅，也無須過度擔心，可向神明、祖先說明情況，表示會重新點燃，誠心溝通即可。若顧慮仍在，也可將香擱置，待燒金紙時一併焚化。

    針對近日有民眾反映，清明祭祖剛點燃線香，就遭工作人員以「環保」或「安全」理由直接拔除線香，甚至未經告知，導致信眾不滿，陳堂主強調，香煙直上象徵心意傳達與通靈溝通，拔香未盡禮數容易讓人覺得「誠意未到、儀式未成」，不但影響情感，也可能觸犯信仰禁忌。

    他也指出，「敬」是祭祀的根本，建議地方政府在推動環保祭祀政策時，應與信眾溝通協調、提前公告，才能兼顧傳統信仰與現代理念，避免文化與行政對立，而上香時間最好不少於一刻鐘，也就是15分鐘，象徵與神明、祖靈充分溝通的過程，而上香不求繁複儀式，但求誠心到位，才能讓神明與祖先感受到你的心意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播