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    光寶科蓋廠夜間施工擾人2度挨罰 高市環局：拍到畫面就開罰

    民眾拍下光寶科技楠梓區工地夜間以水泥車及輸送泵浦車施工噪音擾人，環保局認定違反噪音管制法規定開罰。（照片擷取自Threads@nelsonhuang_）

    民眾拍下光寶科技楠梓區工地夜間以水泥車及輸送泵浦車施工噪音擾人，環保局認定違反噪音管制法規定開罰。（照片擷取自Threads@nelsonhuang_）

    2025/04/14 00:14

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕營建工地夜間施工噪音擾人，高雄市環保局加強稽查，去年迄今共裁處214件，總計開罰116.1萬元，尤以光寶科技楠梓區工地今年2度違反規定，環保局累計裁罰1萬2千元，強調各類營建工程夜間不得施工，民眾只要拍下夜間使用動力機械畫面，環保局將依噪音管制法開罰。

    光寶科技楠梓區工地頻遭檢舉，13日凌晨以水泥車及輸送泵浦車，進行連續壁灌漿作業，產生巨大噪音擾人，造成附近民眾驚醒，甚至被吵到無法睡覺，民眾抱怨該公司半夜會偷偷施工，要求環保局加強稽查。

    環保局13日接獲民眾檢舉，前往光寶科技楠梓區工地稽查，雖然該工地已停止施工，但根據民眾拍下該公司半夜施工影片，依違反噪音管制法第8條規定裁罰6000元，這是今年以來第2次，累計裁罰1萬2千元。

    針對工地夜間施工產生噪音，環保局去年裁處155件總計開罰81.6萬元，前三名行政區以三民區46件裁罰24.3萬元最多，其次為前金區39件裁罰28.5萬元、左營區17件裁罰6.6萬元。

    今年以來裁處86件總計開罰34.5萬元，前三名行政區以鳳山區13件裁罰4.5萬元最多，其次為前金區11件裁罰4.5萬元、鼓山區10件裁罰4.2萬元。

    環保局強調各類營建工程夜間不得施工，唯獨市區主要道路刨除鋪設瀝青，工務局才會核准夜間施工，所有工地晚上10時至翌日上午8時，以及例假日下午12至14時，不得使用動力機械從事妨害安寧行為，違者依噪音管制法第8條規定，裁處3千至3萬元罰鍰，並要求立即改善，未遵行者按次處罰。

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