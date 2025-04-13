祭祖剛插香就被拔除過水 民眾憂：神明、祖先收不到心意

王民目睹線香才剛插到香爐，就遭工作人員拔除。（王民提供）

2025/04/13 23:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓市民近期到官方納骨塔祭拜祖先，結果目睹線香才剛插到香爐，就遭工作人員拔除，過水熄滅後直接丟棄，由於在傳統習俗及觀念中，線香一般應是燃燒起碼三分到過半，才開始焚燒金紙，完成祭拜儀式，此舉引發不滿質疑，更擔心祖先收不到陽世子孫的心意，希望改進。

王姓市民表示，日前清明節期間，他與胞弟到大甲區納骨塔祭拜祖先，當時點燃線香依序插到地藏王菩薩及祖先靈位專用爐，他隨即與胞弟到一旁抽煙等候，未料才一轉頭就驚見，工作人員竟將他與其他民眾才點燃的線香，從香爐中整把拔除後，直接放到一旁水桶中熄滅後丟到紙箱內。

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「誠意都被拔光了」，此舉讓他看了當場好傻眼，畢竟根據一般民眾及傳統習俗而言，線香起碼要等到燃燒一半，或是約三分之二，藉由香煙裊裊做為與神祈或祖先的溝通管道，傳達心意及敬意，接著才會開始焚燒金紙，完成祭拜儀式，線香剛點燃就被拔除過水，令人擔憂祖先收不到心意，豈非是白忙一場。

他雖當場反映，然而對方卻表示，該行為屬於外包人員個人行為，公部門無法加以規範，導致責任歸屬難以釐清。王姓市民說，台灣近年來推行環保祭拜方式，例如減少燒香與焚燒金紙的數量，改以環保金紙或電子香代替，然如何在尊重傳統習俗的前提下，兼顧環保政策，考驗著行政機關智慧。

市府民政局則表示，清明期間納骨塔祭拜人潮眾多，為避免香爐發爐造成危險，市生命禮儀管理處雇用臨時人員協助拔香及整理香爐，通常香爐外圍插滿後會進行拔香，並留1~3支香插於香爐中，此舉造成民眾不解，生管處會加強臨時人力訓練 另生管處積極推動減香、紙錢減量及紙錢集中燒等環保政策，建議參拜人潮眾多時，民眾可雙手合十祭拜，響應環保誠心不減。

接著放到一旁水桶中過水熄滅。（王民提供）

紙箱內都是剛點燃不久被熄滅的線香。（王民提供）

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