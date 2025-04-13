羅志祥壓軸演出 屏東三大日音樂節3天吸逾19萬人

羅志祥今晚壓軸演出，台下粉絲跟著嗨跳。（屏東縣政府提供）

2025/04/13 23:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025屏東三大日音樂節今晚（13日）是活動最後一天，一連3天重量級歌手輪番上陣，引爆朝聖人潮，累計共吸引逾19萬人次湧入、今晚線上直播觀看數也突破10萬，嗨翻屏東夜晚；今天由亞洲舞王羅志祥壓軸登場，攜手金曲歌后楊乃文、Bii畢書盡、美秀集團、安吉等實力派歌手，為這場為期3天的音樂盛宴畫下最完美的句點。

屏東三大日音樂節今日最後一天，首先由創作新人安吉揭開序幕，以多首原創作品展現療癒能量。睽違6年，重返屏東舞台的金曲天后楊乃文一登場便引爆歌迷歡呼，渾厚嗓音與經典歌曲讓全場沉醉，《Monster》、《證據》、《星星堆滿天》、《靜止》等歌曲，讓屏東縣立體育館前呈現一片萬人星空KTV。

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搖滾天團美秀集團一連帶來多首熱門曲目，《我要你愛》、《小老婆》、《捲菸》等，舞台魅力震撼全場，掀起晚會一波高潮。接續登場的畢書盡，演唱新歌《跟自己說再見》感動全場。

最後由亞洲舞王羅志祥擔綱壓軸，演唱時除火力全開唱跳20分中外，還親自走下舞台，與粉絲近距離互動，最後演唱《鬧翻天Bounce!》，引起台下民眾嗨跳熱潮，讓現場氣氛沸騰至最高點。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，「2025屏東三大日音樂節」圓滿落幕，除了音樂類型的活動，2025年全年度的精彩活動計畫，涵蓋春夏秋冬四季的多元活動，包括傳統文化盛會、音樂狂歡，及放鬆身心的溫泉季等，不論何時造訪屏東，都能沉浸於不同的魅力體驗，歡迎全國民眾攜親朋好友共襄盛舉，一同來感受屏東的熱情與美好。

屏東三大日最後一天演出，現場擠爆人潮。（屏東縣政府提供）

屏東三大日第三日邀請安吉演出。（屏東縣政府提供）

楊乃文今晚登場。（屏東縣政府提供）

屏東三大日第三日邀請美秀集團演出。（屏東縣政府提供）

畢書盡演唱新歌，感動全場。（屏東縣政府提供）

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