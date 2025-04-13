一家4口26個月完登小百岳 曝登山安全指引

台南市府公共運輸處長吳俁之（右一）與妻子、兩名女兒登上苗栗仙山，背後恰出現雲海大景。（吳俁之提供）

2025/04/13 23:29

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花2年2月偕妻小完登小百岳 南市公運處長吳俁之：發現新台灣

〔記者王俊忠／台南報導〕由於台灣登山偶傳山難意外，已與妻小完成小百岳里程碑的台南市府公共運輸處長吳俁之認為，登山安全指引與需要的裝備，在網路有很多資訊可供查詢，對登山新手可找一份清單照著準備、郊山行程要學會用離線地圖、做好備案計畫，要瞭解山、也要瞭解自己，永遠尊敬山林。

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吳俁之指出，登山基本裝備如登山衣褲、保暖衣物、雨衣、登山鞋、手套、頭燈、行動電源、行動糧、飲水、急救毯、口哨、登山杖等，爬過幾次能大致掌握必要的物品和自己習慣可調整攜帶的裝備。如偕小孩一起登山，雖然飲水糧食可由家長分擔背負，但仍建議幫孩子準備登山背包，良好背負系統能使孩子走得更省力安全、也讓孩子習慣必要的裝備不離身。

在郊山行程中，最實用也最重要的一定要學會使用「離線地圖」，他說，坊間車輛導航用的電子地圖在山區步道幾無用處；離線地圖可下載前人的步行軌跡與等高線等資訊，對當天來回的郊山行程非常實用。此外，出發前應多查詢前人的資訊，大致瞭解路線難易程度，如帶小孩同行，可找適合小孩能力的路徑，同時須熟悉小孩腳程，以利預劃行程時間。

吳俁之認為，如果在預設時間內還沒登頂，很可能要放棄，避免太晚下山。出發前幾日也須隨時注意當地天氣，官方氣象預報僅止於縣市鄉鎮，在山區不見得精準，可運用坊間的氣象APP，以更精確掌握小區域的天氣預測，一旦天氣不佳，就放棄行程或轉往其他天氣許可的縣市。

這位主管台南公共運輸的處長不諱言，有時撤退的決定比登頂還難，因為很不容易排好休假，卻因天候因素取消，令人扼腕。他建議可在規劃行程時多設想幾個備案，因小百岳不會太難到達，臨時轉往鄰近條件許可的山岳不至於太困難，山一直都在，隨時可以回來完成登頂。

吳俁之說，小百岳有許多親民像公園一般的步道，但也有許多需要體力、技術，充滿挑戰的路線，不能當作一般遊樂區步道。一言以蔽之，要瞭解山、也要瞭解自己，永遠對山林保持尊敬，如此一來就知道隨時檢討自己和隊員的能力，並隨時警醒做好萬全的準備。

台南市府公共運輸處長吳俁之與妻子、兩名女兒（見圖）登上谷關七雄白毛山，瞧見雄偉山勢。（吳俁之提供）

台南市府公共運輸處長吳俁之與妻子、兩名女兒登山時，兩名女兒也會自揹背包及使用登山杖，提升安全性。（吳俁之提供）

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