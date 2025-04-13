美關稅變變變 國外訂單傳喊卡

鬼頭刀。（記者陳彥廷攝）

2025/04/13 23:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕因應美國關稅調整，農業部上週提出「我國出口供應鏈支持方案」，農業部陳駿季部長今天在屏東與沿近海鬼頭刀業者、台灣鮪延繩釣協會等遠洋業者、漁會、屏東縣政府、水產加工廠及外銷業者進行座談。農業部將持續關注美國關稅政策的後續影響，針對受影響的輸美鬼頭刀及遠洋漁獲等出口供應鏈，農業部會給予最大的支持，協助維繫美國市場。

東港為南台灣遠洋漁業重鎮，地方受關稅影響恐甚深，因此除了業者外，屏東區域立委徐富癸、鍾佳濱及不分區立委蘇清泉及莊瑞雄辦公室主任都到場，農業部則是部長陳駿季及副部長黃昭欽及縣府農業處長鄭永裕都到場，農業部也強調會有三大面向的六措施力挺農漁業者，此外，美國關稅不確定性影響出口商購買意願，陳駿季也強調除三大面向支持產業外，也請漁業署成立通報平台，即時處理漁民反應事項。

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會後漁民團體受訪，台灣鮪延繩釣協會執行理事孔坤桐說，外海很多漁船一聽32%關稅，被美國課更高關稅的國家，就已片面停止訂單，訂單一停止，貿易商就不會和漁船收貨，外海的船長聽到，都打衛星電話回來，指非常擔憂若是回港魚賣不出去豈不形成塞港？整個漁業就出現流動性的危機，對產業就造成更大衝擊。

孔坤桐表示，會中已提出包括政府必須補助通路商包括冷凍倉儲的部分，此外，理應趁此機會，做一些精進的措施面對未來可能的突發大事件，然後在比如像歐盟認證的驗證方面，也希望政府能如他們都會全力的來補助輔導甚至協助輔助讓通路面能移轉到更順利的通路，達漁獲外銷通暢的目的。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸則說，目前漁民是較擔心若關稅真實施後，會回溯源頭導致鬼頭刀魚價下跌，且不管是貿易商或加工商，勢必會將成本轉嫁到漁民，她指出，鬼頭刀是相當好的魚種，尤其對小朋友來說，是極易食用的魚種，將盡量在整個多元行銷通路的這個部分，協助業者來做通路開發，此外，也配合漁業署的漁業改進計畫輔導更多漁船，而除了專門給漁業改進計畫的鬼頭刀外，也盼像是清真認證，能夠銷往伊斯蘭教教徒，也請政府來輔導業者來做協助。

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