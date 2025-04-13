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    梧棲大庄媽回鑾安座 遶境2天駐駕12宮廟

    立委何欣純為大庄媽扶轎，與浩天宮主委王經綻偕地方仕紳及信眾恭迎媽祖聖駕回鑾。（何欣純服務處提供）

    立委何欣純為大庄媽扶轎，與浩天宮主委王經綻偕地方仕紳及信眾恭迎媽祖聖駕回鑾。（何欣純服務處提供）

    2025/04/13 23:12

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲區浩天宮「大庄媽」遶境2天，今天晚上8點多回鑾安座，吸引虔誠信眾共襄盛舉，場面莊嚴熱鬧。立委何欣純在大庄媽聖駕回浩天宮前最後一哩路扶轎，與主委王經綻偕地方仕紳及信眾恭迎媽祖聖駕回鑾，祈求台灣國泰民安、風調雨順，遶境活動平安圓滿，展現地方信仰文化的深厚底蘊與社區的強大凝聚力。

    大庄媽遶境2日，駐駕12間宮廟途經多個庄頭，所到之處香火鼎盛、信眾虔誠參拜，今天回鑾安座，更有許多信徒到場誠心迎駕。何欣純表示，浩天宮不僅是海線信仰中心之一，更是地方文化傳承的重要據點。這2天有勞主委王經綻及浩天宮全體幹部、志工團隊的辛勞付出，讓盛典得以順利完成，也期盼媽祖庇佑台灣及台中平安。

    主委王經綻表示，大庄浩天宮創立於清雍正元年（西元1723年），具有302年歷史，為梧棲、沙鹿、龍井、大肚，清水等鄉鎮53庄民眾信仰中心，香火鼎盛，每年遶境賜福有數萬信徒參與，是地方的一大盛事。

    大庄媽信仰圈為清代大肚中堡（今梧棲、沙鹿、龍井、大肚蔗廊里和瑞井里、清水槺榔里）一帶，浩天宮媽祖也稱為「大庄媽」、「潛水媽」。

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