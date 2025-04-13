國球危機！ 3級棒球也受少子化衝擊

少子化衝擊，打棒球的人口一旦減少，未來球員的競爭力恐也會減弱。（高雄市教育局提供）

2025/04/13 22:12

〔記者許麗娟／高雄報導〕棒球是台灣引以為傲的「國球」，去年12強棒球台灣隊風光奪冠，今年也順利取得世界棒球經典賽的門票，但嚴重少子化，高雄市114學年度每班將減收1人，3級棒球也受衝擊，近10年來，球隊數已從29支遞減至23支，基層棒球人才驟減，未來恐缺乏競爭力。

根據高雄市教育局統計，目前高雄市3級棒球隊數相較於10年前，國小少棒隊從16支降為12支、國中青少棒隊由8支降為7支、高中青棒隊由5支降為4支，總計10年已少了6支學生棒球隊。

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少子化現行又以少棒隊衝擊最大，苓雅區中正國小棒球隊教練尤伸評表示，球隊每年招生約15人，約6、7年前至少都有超過25人報名，近年都只降到10多人，前2年甚至只招到6、7名球員，不過，今年受到12強的激勵，以及中華職棒大幅加薪的可觀待遇，讓家長看到願景，意外滿招！

不過尤伸評憂心，高雄市目前國小少棒隊，真正有在訓練的僅有9所學校，其他多是社團的玩票性質，若好的人才上國中後沒有持續訓練就會被埋沒。

大仁國中棒球隊教練林讚新表示，少子化對球隊影響甚鉅，過去招生都在20人，近年已遞減到15人，甚至還要「東拼西湊」才能補齊，而且現在小朋友的體力也沒有以前好，常會面臨「選才困難」，不過12強奪冠還是有帶動棒球熱，喜歡棒球的學生仍可以運動當做升學的跳板，未來不管是加入職業球隊或當教練，都是不錯的出路。

因應少子化衝擊3級棒球招生，高雄市教育局指出，為避免人才斷層，市府今年起增編1500萬元預算，透過經費補助改善學校棒球隊軟硬體設施，提供更好的訓練環境，另市長陳其邁特別再加碼150萬元，用以補助高市棒球隊學生購買營養補給品。同時也協助辦理社區學生棒球聯賽，讓非棒球科班出身學生也能有機會參與棒球運動，擴大參與棒球的人口。

此外，建立3級棒球完整培訓體系，確保國小、國中、高中順利銜接，使參與棒球運動的學生有升學的保障；市府也積極爭取更多棒球隊資源，包括爭取中央補助，改善訓練場地與設備，並持續協助學校媒合民間或企業定期贊助，確保球隊能永續發展；唯有3級棒球穩定培養優秀人才，才能讓棒球運動在高雄、台灣發光發熱。

12強棒球奪冠，讓原本面臨球員招生困難的3級學生棒球隊，出現一絲曙光。（資料照，記者許麗娟攝）

高雄市近10年來，3級學校棒球隊數，已從29支減到只剩23支。（記者許麗娟攝）

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