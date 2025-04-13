桃園新屋天后宮200歲 媽祖海陸巡禮陣仗大

2025/04/13 21:59

「新屋天后宮建廟200週年暨媽祖海上巡禮活動」，遶境隊伍兵分兩路進行海上與陸地巡禮，祈求漁民出海平安、漁獲豐收。（記者李容萍攝）

「新屋天后宮建廟200週年暨媽祖海上巡禮活動」，遶境隊伍兵分兩路進行海上與陸地巡禮，祈求漁民出海平安、漁獲豐收。（新屋天后宮提供）

「新屋天后宮建廟200週年暨媽祖海上巡禮活動」，遶境隊伍兵分兩路進行海上與陸地巡禮，祈求漁民出海平安、漁獲豐收。（新屋天后宮提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新屋天后宮創建於清道光6年（西元1826年），當年從北港朝天宮分靈到此，廟方近年採取海陸聯合方式進行，今（13）日舉辦「新屋天后宮建廟200週年暨媽祖海上巡禮活動」，遶境隊伍兵分兩路進行海上與陸地巡禮，祈求漁民出海平安、漁獲豐收，並將媽祖的祝福傳遞至新屋各地。另外，鄰近的新屋永安保生宮則由市府文化局辦理「2025桃園市表演藝術巡演活動」，同樣熱鬧非凡。

包括法務部次長黃世杰、桃園市長張善政、市府民政局副局長藍品畯、農業局副局長黃玉詩、新屋區長鄭詩鈿、市議員陳睿生、新屋天后宮董事長羅鴻霖、榮譽董事長李煥昌等人祈求神明保佑漁民平安豐收。

張善政表示，新屋天后宮是全國唯一結合「海客文化」的信仰中心，永安漁港更是全國唯一的客家漁港，其海上遶境結合陸地遶境，成為台灣每年重要宗教慶典之一，感謝天后宮董事長羅鴻霖用心策劃活動，並祈求媽祖持續庇佑市民平安健康。

張善政提到，今年新屋天后宮媽祖海陸巡禮遶境活動意義非凡，適逢媽祖聖誕及天后宮建廟200週年，永安漁港自古以來為地方重要的海洋據點，200年來，漁民的平安豐收及新屋所有信眾皆仰賴媽祖庇佑，展現宗教信仰對地方生活的重要影響。

黃世杰、陳睿生也說，新屋天后宮香火鼎盛，信仰圈涵蓋新屋沿海，包括永興、永安、笨港、深圳及蚵間等5個里，2002年塑立有青銅媽祖銅像1座，高約30公尺高，為地方著名景點，媽祖早期是討海人的守護者，透過信仰媽祖，讓每個人心中充滿善念，進而產生善行，形成善的循環。

保生宮火舞超好看

另外，「2025桃園市表演藝術巡演活動」邀請「即將成真火舞團」在永安保生宮演出《火爾摩沙傳奇Firemosa》火舞劇。現場每一次火光的閃耀彷彿將每一位觀眾的心靈點燃，精彩的演出讓掌聲與歡呼聲此起彼伏，大家完全沉浸在這股熱情又難忘的氛圍之中！

文化局長邱正生表示，保生宮主祀保生大帝，是新屋重要的信仰中心之一。恭逢保生大帝聖誕千秋，保生宮舉辦《保生文化祭》系列慶典及民俗文化活動；文化局在這時節到保生宮廟埕舉辦這場表演藝術巡演，吸引現場來了上千人一起看戲！

「2025桃園市表演藝術巡演活動」邀請「即將成真火舞團」在永安保生宮演出《火爾摩沙傳奇Firemosa》火舞劇。（桃市文化局提供）

「2025桃園市表演藝術巡演活動」邀請「即將成真火舞團」在永安保生宮演出《火爾摩沙傳奇Firemosa》火舞劇。（桃市文化局提供）

「2025桃園市表演藝術巡演活動」邀請「即將成真火舞團」在永安保生宮演出《火爾摩沙傳奇Firemosa》火舞劇。（桃市文化局提供）

「2025桃園市表演藝術巡演活動」邀請「即將成真火舞團」在永安保生宮演出《火爾摩沙傳奇Firemosa》火舞劇。（桃市文化局提供）

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