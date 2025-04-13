不滿中藥販售資格令 藥師5/4上凱道抗爭

衛福部近日的藥事法第103條解釋令，公告「經營中藥從業人員」資格，引發藥師不滿。（資料照）

2025/04/13 21:31

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部近日的藥事法第103條解釋令，公告「經營中藥從業人員」資格，引發藥師不滿，預計將於5月4日到總統府前凱達格蘭大道，走上街頭訴求中藥不能沒有藥師，以抗爭行動要求撤回解釋令。

衛福部今年3月18日核釋藥事法第103條第2項後段，新增「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定，讓既有中藥房可繼續經營，即起生效，卻引發藥師界砲聲隆隆，批評衛福部違法曲解法律原意，讓沒有專業藥事背景的人得以經營中藥販賣業務，嚴重威脅全民用藥安全。

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藥師公會全聯會指出，為了維護全民用藥安全、捍衛藥師依法執業的專業權益，將全面啟動抗爭行動，強調「這是我們對政府最有力的吶喊」，預計4月22日到衛福部正門口舉行快閃行動、5月4日下午2點在凱達格蘭大道舉行正式抗爭行動，強調兩場行動有一個目標，就是中藥不能沒有藥師、用藥安全不是可以妥協的選項。

基層藥師協會也公開表達支持藥師公會全聯會的街頭抗議行動，要求衛福部中醫藥司廢除「318行政命令」，呼籲專業的中藥業務執行，還是需要回歸正統的教考訓用法規範圍，而經過醫、藥學院正統中藥教育訓練，還通過國家高考的藥師，才是真正最符合國內需求的專業人員。

基層藥師協會強調，衛福部未能將中藥科學化、專業化，目前中藥材的炮製仍在手工學徒制下進行，曾有中藥材白薇被錯誤當成白前的事件，經實驗室分析後才發現錯誤，呼籲政府不要等到民眾健康出問題才採取行動。

不過，台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方則認為，衛福部對於藥事法第103條解釋令，讓不涉及調劑權下，可繼續經營中藥房，確立專業分工，也期待主管機關持續完善中藥類販賣人員管理制度。

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