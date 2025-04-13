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    北市大學里打造「健智步道」 讓長輩依體力安心走

    台北市大學里打造以人為本的環境，繼試辦「交通友善區」，再打造依體力分級的「健智步道」，讓長輩可以安心出門。（記者何玉華攝）

    台北市大學里打造以人為本的環境，繼試辦「交通友善區」，再打造依體力分級的「健智步道」，讓長輩可以安心出門。（記者何玉華攝）

    2025/04/13 19:42

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市超高齡社會，長者及失智症照護成為不可避免的課題，台北市大安區健康服務中心攜手大學里，在里內打造四條分級的「健智步道」，里長吳沛璇表示，希望讓不同體力的人都能有適合的行走環境；大安區健康服務中心主任楊明娟表示，住家周邊是長輩最熟悉的環境，打造讓長輩及家屬都可以安心出門的空間。

    大學里打造以人為本的環境，繼試辦「交通友善區」，再結合產官學民及社區友善資源、公共服務設施，打造四條以紅褐、灰、褐及綠色分級的「健智步道」，分別適合輪椅及行動輔助者，短距離並設有拓寬步道；適合行動較緩及使用拐杖、助行器者，沿途設置扶手、椅背座椅與補給站；適合行動尚穩但耐力有限長者，可依體能調整步行距離；適合體力較佳者，供長距離健走鍛鍊。

    吳沛璇說，每個人的體力都不一樣，要讓民眾喜歡運動，但要量力而為，因此能力分級，健康的人走在綠色人行道是安全的；體力弱些的，可以走有座椅的地方，約十幾公尺就設一張椅子，可以坐下來，讓不同體力的人都能有適合的選擇。

    楊明娟說，有些長者或失智者怕出門走丟，反而不太敢出門，若能在社區中，設置讓她走失也不用怕的機能，在很短的時間內就有人可以協助她回家，不僅可以鼓勵出門活動，也能讓家屬放心。因此，「健智步道」也結合沿途人文地景、友善商家、給水站、廁所及休憩點，提升友善度，讓長者踏出健康與安心的步伐。

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