明天油價降很大！今晚彰化加油站罕見景象曝光

今天傍晚5點多，縣府旁的中油加油站入口處空蕩蕩，以往例假日汽車得排隊進場等待加油，車子常常「溢」到中山路，明天油價大降，民眾今晚不急著加油，等過了幾個小時後再來加可省錢。（記者張聰秋攝）

2025/04/13 18:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕例假日加油站照理應該人潮滿滿，結果今天（13日）不少加油站竟然「冷清清」，像是彰化市中山路、縣府附近的加油站都罕見沒車排隊，原來不是大家不加油，而是油價明天要大降。民眾說，差快1元，等過今天深夜12點，降價後再來加！

台灣中油宣布，明天（14）凌晨0時起，汽油每公升降0.9元、柴油降1.4元，其中95無鉛汽油每公升將降到29.4元，跌破30元。消息一出，不少社群平台昨天深夜就有人預告要降價了，網友們也紛紛提醒大家先忍住，明天再加油比較省！

請繼續往下閱讀...

今天彰化市多處加油站因此出現假日不排隊的反常現象。平常週日汽車族都會一台接一台來，尤其下午和傍晚時段，但今天多數為機車族來加油，汽車族零零星星，除非非加不可，不然都想撐到明天再加等於賺到一杯手搖飲。

傍晚5點多，縣府旁中油加油站，以往假日此時，排隊等候進場的汽車會「溢」至中山路與華山路口，嚴重時車陣回堵到華山路口，今天入口處「空蕩蕩」車子不用排隊，直接開到油槍前停車加油，格外順暢。

今天95無鉛汽油每公升30.3元，明天凌晨0時起降0.9元，為29.4元，跌破30元了。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法