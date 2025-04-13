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    中市足球休閒園區延宕、預算暴增 議員質疑成常態、人謀不臧

    台中足球運動休閒園區預計明年7月完工。意象圖。（市府提供）

    台中足球運動休閒園區預計明年7月完工。意象圖。（市府提供）

    2025/04/13 18:53

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中足球運動休閒園區原本今年底完工；民進黨市議員黃守達、陳淑華痛批根據運動局所提專案報告，不但工程延至明年7月，工程總計費原為12.78億元，爆增至15.17億餘元，漲幅18.7％，質疑市府重大工程一再延宕竟已成常態，要求市府必須加緊腳步，如期完工。

    運動局長游志祥表示，目前工程進度實際達51％左右，與預定進度相近，包括地下停車場、主球場看臺等主體結構物已陸續完成，至於經費調漲及工程完工延後是因為辦理後續擴充變更設計，主要調整項目增加球場設施、副球場人工草皮認證、增設觀眾席及臨時看台座椅、地坪高程調整等依現況調整項目，預計明年7月可完工。

    市議員黃守達指出，足球園區過去開工日期就一再延後，上會期說預計今年底即可完工。未料此次專案報告，完工時間卻又延後至明年7月，整整又要拖逾半年，而工程總計費還增2.3元，漲幅18.7％。

    黃守達強調，前陣子台紐女足國際友誼賽才剛因場地問題而取消，作為台灣首座可舉辦亞洲足球聯盟（AFC）以上等級國際賽事需求的台中足球休閒園區，進度更是備受矚目，要求市府加緊腳步，讓工程可以如期完工。

    議員陳淑華痛批，盧秀燕上任以來，台中市重大公共建設幾乎都是延宕再延宕，然後以要完成公共建設為由再大幅追加預算，這已經是6年多來盧秀燕市府公共建設的標準模式，她質疑，市府在編列公共工程預算時一定會做市場訪價、詢價的動作，即使發生失誤，也不可能每項公共建設都需要大幅度追加預算。令人懷疑是否有人謀不臧？呼籲相關單位應該嚴查。

    運動局表示，台中市足球運動休閒園區是「全台首座」足球運動園區，園區內規劃設置一座符合國際賽制11人制的天然草皮足球專用主競賽場、11人制人工草皮練習場，及兩座5人制人工草皮足球場，並提供約6千席觀眾席。

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