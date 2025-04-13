大安森林公園開齋節湧萬名穆斯林 蔣萬安：感謝成為台北一分子

市長蔣萬安體驗印尼甘美朗鼓樂，並與熱情的市民合照留影。（記者劉詠韻攝）

2025/04/13 18:25

〔記者劉詠韻／台北報導〕「2025台北開齋節」今天於大安森林公園登場，吸引近萬名穆斯林友人及歐美旅客到場參與。台北市長蔣萬安指出，北市已輔導近百間旅館及景點獲得穆斯林友善認證，去年更奪得美國繆思創意奪得文化類金獎，感謝所有來到台北市的穆斯林朋友，成為這座城市、大家庭的一分子，市府將持續努力讓活動一年辦得比一年更精彩。

開齋節正如同華人的農曆春節，對於穆斯林來說是一年當中的重要節日。台北市長蔣萬安致詞表示，台北市除了舉辦開齋節活動，更重要的是已經協助輔導在北市將近100間包括旅館、各個景點獲穆斯林友善認證，而他2023任內市長的第一年，就榮獲評「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市」，並於去年獲得美國繆思創意奪得文化類金獎，深受各界肯定。

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觀傳局介紹，今年文化體驗豐富多元，舞台活動不僅邀請印尼在台歌手Nita、台印混血歌手鄭沐晴及中東傳統民俗舞團，現場並有超過30個攤位的清真市集，販售穆斯林美食、風格服飾與特色商品等，並規劃Henna手繪、阿拉伯文書寫與甘美朗鼓樂體驗工作坊，讓民眾在台北就能感受異國氛圍，深入探索穆斯林文化魅力。

值得注意的是，北市勞動力重建運用處設置移工及國人多元文化展區，展覽以移工在台北、台北旅遊日記、假日的變裝三大主題，呈現移工在台的日常面貌，並邀請多個多元文化攤位與移工及市民朋友進行互動遊戲，完成闖關拿好禮；另也攜手全家便利商店並以「FamiMobi智慧零售車」推廣南洋酸辣燙「馬尚煮」、「椰棗果乾麵包」等多款清真友善餐食。

北市勞動局副局長梁蒼淇（左二）與勞動力重建運用處處長陳昆鴻（圖中）走訪許多攤位，深入探索穆斯林文化魅力，面對穆斯林友人親和力十足。（記者劉詠韻攝）

北市勞動局副局長梁蒼淇與勞動力重建運用處處長陳昆鴻走訪許多攤位。（記者劉詠韻攝）

北市勞動局副局長梁蒼淇（左一）與勞動力重建運用處處長陳昆鴻（圖右）走訪許多攤位，深入探索穆斯林文化魅力，面對穆斯林友人親和力十足。（記者劉詠韻攝）

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