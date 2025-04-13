信眾讚「空氣很清新」！大甲媽遶境彰化 煙火可能歷年最少

大甲媽遶境彰化，消防人員全程緊盯加強稽查，煙火爆竹施放相當零星。（圖由消防局提供）

2025/04/13 17:59

〔記者湯世名／彰化報導〕零開罰！今年大甲媽南下遶境進香或北返回鑾經過彰化縣境，鮮少有鞭炮、煙火施放，甚至有維安的員警直呼「可能是施放最少的一年」，消防局派員全程緊盯加強稽查，共開出82張勸導單，並未開出告發單，參與遶境的信眾大讚「空氣很清新」。

大甲媽南下遶境進香，6日下午抵達彰化市區，7日行經南彰化，消防局共接獲檢舉案件3件，均未查獲違法情事，並開立12張勸導單予以勸導；11日回鑾彰化縣境，到12日離境，消防局共開出70張勸導單。總計今年共開出82張勸導單，並未有任何開罰紀錄。

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另救護案件則有23件，共有25名傷者，都是大甲媽遶境時發生的擦撞、碰撞事件，所幸都是輕傷，均立即送醫治療。

為降低大甲媽遶境活動期間的公共安全風險，消防局事前都已派員前往縣內82家宮廟及35處村里長服務處加強防災宣導，並攜手廟方及地方社區合作，鼓勵信眾以鼓掌、電子音效或藝文表演取代傳統爆竹煙火，藉此減少潛在危害。

消防局長施順仁表示，消防局與警方召開聯合協調會，針對遶境期間常見的違規施放行為，規劃警消聯合稽查機制，並特別針對拖板車、吊車違規施放爆竹煙火的情形加強取締，沿途部署消防與警力巡邏，並在高風險區域設置檢查點，以防範未經許可施放專業煙火等危險行為。在持續宣導與強化執法下，今年出現零開罰，顯示遶境期間施放爆竹煙火情形已愈來愈少，明年大甲媽遶境時也將持續此項作為。

大甲媽遶境彰化，消防人員全程緊盯加強稽查煙火爆竹施放情形。（圖由消防局提供）

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