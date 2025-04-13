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    海廢玻璃當獎品「永續低碳」 大鵬灣盃帆船賽獎盃超驚豔

    海廢玻璃回收的獎盃。（鵬管處提供）

    海廢玻璃回收的獎盃。（鵬管處提供）

    2025/04/13 17:54

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕觀光署大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）每年4月舉辦的「帆船生活節」時，還會舉辦「大鵬灣盃帆船錦標賽」，今天賽事落幕頒獎時，獎盃是令人驚豔，原來鵬管處以永續精神導入賽事，將回收海廢玻璃製成獎盃，得獎的選手是無不嘖嘖稱奇，為賽事增添獨特的環保價值。

    2025大鵬灣盃全國帆船錦標賽今日完賽，今年賽事導入「永續低碳」概念，除了自主計算碳足跡並與在地工藝師傅合作，將回收玻璃瓶再製成獎座，得獎選手首次拿到具紀念榮耀且實用的獎座，是直呼「也太特別」。

    鵬管處表示，帆船運動本身依靠風力前進，是最貼近自然，且幾乎是零碳排的競技活動之一，為進一步落實「低碳、永續、在地共榮」精神，特別在今年帆船生活節及賽事皆採用多項環保措施，包括循環再生的獎座、減塑行動、綠色運輸。

    其中最讓人驚豔的無非就是以回收玻璃瓶結合在地工藝美學，賦予廢棄物新生命；與鼓勵選手與觀眾自備環保水瓶及提供租借，減少一次性塑膠垃圾；提供大眾運輸台灣好行與共享單車資訊，減少交通碳排放，以呼應聯合國永續發展目標（SDGs）核心目標。

    鵬管處所邀請的再生獎座創作者鄭枝益表示，他是土生土長的東港在地人，15歲開始捕魚、23歲擔任船長，後投身環境教育，因熱愛種子盆栽，在「宅森林」的王財仁鼓勵下，開始回收玻璃瓶製作花器與藝術品，開啟玻璃循環藝術之路。

    用創作傳遞「再生價值」，將海廢轉化為生活美學。這次的回收玻璃獎座不僅減少環境負擔，更為地方手工藝產業創造發展機會，讓帆船運動與在地文化緊密結合。鵬管處指出，未來，大鵬灣國家風景區管理處將持續推動永續旅遊，讓大鵬灣盃帆船錦標賽成為國際級綠色賽事的典範。

    海廢玻璃回收的獎盃。（鵬管處提供）

    海廢玻璃回收的獎盃。（鵬管處提供）

    大鵬灣帆船錦標賽。（鵬管處提供）

    大鵬灣帆船錦標賽。（鵬管處提供）

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