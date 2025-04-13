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    想買3千元跑鞋卻遭男友打臉 她問「跑鞋是智商稅嗎？」 內行解答了

    現代人越來越注重運動與健康，運動裝備也成為熱門話題。示意圖。（美聯社）

    現代人越來越注重運動與健康，運動裝備也成為熱門話題。示意圖。（美聯社）

    2025/04/13 20:23

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕現代人越來越注重運動與健康，運動裝備也成為熱門話題。近日有女網友在網路上分享，自己想要買一雙3千多塊的跑鞋，結果卻被男友駁斥，認為買最普通的就好了，品牌有那麼多分類都是在「割韭菜」，掀起網友討論。

    一名女網友在Dcard以「跑鞋是不是智商稅啊」為題發文，表示自己最近看中了一雙專為跑步設計、售價超過3千元的跑鞋，不料男友卻認為這樣的消費不過是被行銷操弄，反駁，「其實鞋子能跑就好了，現在品牌搞這麼多分類根本就是『割韭菜』」。

    原PO表示，因為量過自己的腳是偏寬、正常足弓，夏天容易有腳氣所以想找透氣一點的，但在聽完男友的建議後被動搖，「有點猶豫花3千多塊買一雙跑鞋真的值得嗎？在認真開始跑之前想聽聽大家的經驗」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「如果你今天是選手，我會說不是；如果只是跑身體健康的，我會說是」、「鞋子分那麼多類是有原因的，穿不對的鞋子做不對的運動是會有傷害的」、「你可以叫你男友穿低幫帆布鞋打籃球」、「如果只是偶爾跑跑幾分鐘可能沒差，但如果你是跑爆發或是中長距離就有差」、「我覺得不是，每雙專業跑鞋都有它的用途」。

    選擇合適的鞋款不僅關乎舒適，更關係到長期的足部健康。根據運動品牌官網介紹，穿著合適的跑鞋可以提供適當支撐和穩定性、適應不同跑步場地與目標還能增加舒適感及提升運動表現，能有效減少腿部受傷風險。

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