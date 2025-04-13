台南東區銀髮族婚紗秀 最高齡夫妻曝逾1甲子相處之道

高齡98歲的程子南（前左）與80歲的妻子池來香（前右）透露兩人結婚逾一甲子的夫妻相處之道。（記者王俊忠攝）

2025/04/13 17:44

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區公所在市府民政局與社會局指導下，13日協助東光里、社區在該里內的南紡購物中心戶外廣場舉行東區銀髮族婚紗走秀，重溫老夫老妻年輕走紅毯的感動回憶，南市長黃偉哲到場為長輩們加油打氣；參與走秀中最高齡98歲的程子南與80歲妻子池來春結縭64年，他們說夫妻想相處得長久，平日互動得多份包容心。

黃偉哲感性地說，看到22對長輩們能彼此相愛、相守的走一生，讓他很欣羡，希望大家夫妻都能恩恩愛愛、天天都是情人節。立委陳亭妃也到場與當1天新人的長輩們同歡。

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東區區長黃炳元表示，過去許多長輩因時代背景、經濟條件或其他因素，沒有舉辦正式的婚紗攝影或婚禮，為了讓這些年輕時有遺憾及重溫舊夢的老人家穿上婚紗、禮服，區公所與東光里、社區合辦這場別開生面的銀髮族婚紗秀。

22對老新人中最高齡98歲的程子南是位退伍老軍官，他說1948年跟著前總統蔣中正從中國到台灣來，繼續軍旅生涯。經由親戚介紹認識妻子共結連理，結婚迄今長達64年。程妻池來春透露，老伴是很顧家的男人，但夫妻哪有不拌嘴吵架的，每次當老公生氣有情緒時，她就儘量保持安靜、多溫柔包容的與丈夫溝通，總能化解爭執。

參與此次銀髮族婚紗秀的22對長輩，都是設籍住在東區，夫妻雙方年滿70歲且行動方便者、或是對社會有特殊貢獻、值得表彰恩愛事蹟的高齡夫妻。主辦單位希望藉此活動、促進參與的長輩實現健康老化的目標。

台南東區公所與東光里、社區在南紡購物中心戶外廣場合辦銀髮族婚紗走秀，東區22對老新人們報名參加。（記者王俊忠攝）

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