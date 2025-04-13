竹風青森與蔦屋書店第3度合作 張善政感謝為城市增添人文底蘊

桃園市長張善政（左6）等人竹風青森與蔦屋書店第3度合作，感謝為城市增添人文底蘊。（記者李容萍攝）

2025/04/13 17:24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（13）日前往中壢區青埔，出席竹風青森新建案工程開工暨台灣蔦屋書店簽約儀式，他感謝竹風建設董事長徐榮聰經營企業、不忘回饋社會，本月初號召業界投入資源，慷捐300萬元，支持桃園市原住民族發展基金會促進復興區觀光發展，響應市府推動復興區觀光政策，同時見證竹風建設與蔦屋書店第三度合作，為市民打造高品質及國際級文化空間，為城市增添更多人文底蘊。

市府都市發展局長江南志表示，市府近年積極推動建築執造申請審查數位化，並強化科技監控與工程稽查機制，盼提升建案效率與透明度，確保施工品質及安全性，未來將持續以創新政策推動智慧城市建設，打造幸福宜居城市。

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徐榮聰說，竹風青森座落於青埔文興公園旁的絕佳地段，僅需步行即可抵達青埔文興公園，實現生活即是風景，打造與自然共生美學的居住環境。用優質品質的建築團隊、創造與文化共生的理念深耕桃竹地區。從規畫、選地到售後，每一個細節都以住戶長遠的幸福為出發點。

徐榮聰也說，竹風青森將迎來與台灣蔦屋書店的第3次合作，蔦屋書店的再次進駐不僅強化了竹風建設在生活美學上高度的堅持，也讓青埔地區的社區生活更具深度。把書香帶進生活，把人文帶進建築，希望每一座竹風社區，都能成為城市中深刻的文化地標。

包括地政局長蔡金鐘、原住民族行政局長巴奈．母路、農業局長陳冠義、青年事務局長侯佳齡、建築管理處處長莊敬權、中壢區長李日強、桃園市議會議長邱奕勝、立法委員呂玉玲、涂權吉、陳玉珍、市議員簡志偉、陳韋曄、黃家齊、中華民國工商建設研究會副理事長吳志揚等人均一同出席開工與簽約儀式。

桃園市長張善政（左5）等人出席竹風青森與蔦屋書店第3度合作的建案，感謝為城市增添人文底蘊。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）等人出席竹風青森與蔦屋書店第3度合作的建案，感謝為城市增添人文底蘊。（記者李容萍攝）

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