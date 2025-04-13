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    透過金融支持減輕資金壓力 陳駿季：三大面向六大措施助農漁民

    陳駿季今天到東港區漁會和漁民座談。（記者陳彥廷攝）

    陳駿季今天到東港區漁會和漁民座談。（記者陳彥廷攝）

    2025/04/13 17:09

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕美國總統川普雖宣布對等關稅暫緩，但仍維持10%的基礎稅率，對農漁產業來說仍是重大成本，農業部長陳駿季今天到屏東遠洋漁業重鎮東港區漁會與漁民座談，會前受訪時強調，農業部已準備三大面向六大措施幫助農漁民。

    陳駿季指出，今天到東港漁會這邊，最主要是要跟捕撈漁業特別是鬼頭刀及遠洋漁業的業者座談，之前4月2日公佈的32%關稅雖後來有90天延後，但是基礎關稅還是10%，農業部因應美國的關稅提出了三大面向的六大措施，希望能讓捕撈漁業的漁民了解，政府其實在第一時間就準備好相關的支持方案，然後同時也要了解業者相關的建議，以利納入未來措施的滾動檢討。

    「農業部一定和農漁民站在一起！」，陳駿季指出，農業部一定是跟農、漁民站在一起，希望能夠度過如此困境，首先就是金融的支持，解決漁民資金壓力，因為在這段時間很可能訂單受到影響，那就會有資金壓力，所以我們希望說透過金融的支持，減輕資金的壓力。

    陳駿季續表示，美國是台灣極重要市場，但在關稅提高情形下，希望能趁此機會，再有效的、有系統的去開拓多元市場，包括開拓多元市場，能夠將鬼頭刀或其他遠洋漁業的、最主要為魷魚部分能開拓到其他國家，若成功開發，會進行外銷獎勵；國內的部分則是加速行銷，讓鬼頭刀或是遠洋漁業魚種進到國內市場平衡。

    陳駿季說，第三部分則是產業競爭力的提升，這就有多個不同面向，包括漁船本身的冷凍倉庫，農業部將協助提升，而像是輸美主要的鬼頭刀，因銷往美國有一定的品質規範，那現在有很多FIP（漁業改進計畫）的認證，農業部也希望漁民能更升級到MSC（海洋管理委員會，NGO團體）的認證，透過品質認證，讓魚種在市場有更好的區隔。

    媒體追問，此次關稅受影響量較多的大概是什麼？陳駿季回應，就整個農業的產品來講，關稅一提高所有輸美產品皆受影響，而目前評估佔比高的有6個品項，像是花卉的蝴蝶蘭、蔬菜的毛豆、茶葉；漁業部分則主要是養殖漁業的台灣鯛及鱸魚，捕撈漁業最主要則是鬼頭刀，此外，今天會會再把魷魚部份納入討論。

    陳駿季今天到東港區漁會和漁民座談。（記者陳彥廷攝）

    陳駿季今天到東港區漁會和漁民座談。（記者陳彥廷攝）

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