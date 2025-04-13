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    南投合歡山杜鵑花季含苞待放！首週高乘載順暢 未車輛流量管制

    合歡山杜鵑花季開跑，由於花況僅含苞待放，賞山賞花車流較少，預計4月底、5月初盛開。（林保署南投分署提供）

    合歡山杜鵑花季開跑，由於花況僅含苞待放，賞山賞花車流較少，預計4月底、5月初盛開。（林保署南投分署提供）

    2025/04/13 16:47

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投合歡山杜鵑花季本月12日起跑，每逢假日上午6點至11點，於台14甲線進行高乘載管制，近期杜鵑花僅含苞待放，加上山區下雨，首個週末雖有賞花人車，但車流較少，因此僅實施高乘載，未再進行車輛流量管制，車流尖峰為9點至11點，花況預計本月底、5月初盛開，假日高乘載將到6月15日。

    公路局埔里工務段表示，花季期間台14甲線假日實施高乘載及流量管制，在翠峰至大禹嶺都有人員交管，每逢假日上午6點至11點，僅開放3人以上小客車通行，客運接駁車及乙類大客車不受限制，期間也會視車流情況，啟動每10分鐘放行20輛車的流量管制，此次花季首個週末，小客車193輛、機車80輛、乙類大客車7輛、9人座車49輛，由於車流較少，並未進行流量管制。

    仁愛警方表示，合歡山杜鵑花季起跑，但因目前僅結出花苞，並未開花，加上最近山區天氣較為濕冷，上山賞花的人車較有限，預計本月底、5月初才會盛開，屆時就會有較多車潮，並提醒賞花的用路人，上山應循序排隊通過高乘載管制站，若違規插隊將錄影取締，民眾務必配合。

    合歡山杜鵑花季高乘載管制開跑，由於花況僅含苞待放，加上山區下雨，花季首個週末車流量少，交通相當順暢。（埔里工務段提供）

    合歡山杜鵑花季高乘載管制開跑，由於花況僅含苞待放，加上山區下雨，花季首個週末車流量少，交通相當順暢。（埔里工務段提供）

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