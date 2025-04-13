為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆百福公園改善遊憩設施 9月完工

    基市府考量需求，今年將先整建公園內的兒童遊戲場，設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具。預計5月開工、9月完工。 （記者俞肇福攝）

    基市府考量需求，今年將先整建公園內的兒童遊戲場，設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具。預計5月開工、9月完工。 （記者俞肇福攝）

    2025/04/13 16:42

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市百福公園占地達4．7公頃，是基隆市第2大公園，但不少設施老舊破損，百福公園第2期整修工程，因未能爭取到中央補助難以執行。市府考量地方需求，今年將先整建公園內的公園兒童遊戲場，設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具，並納入基隆捷運設站，打造旗艦型特色公園。預計5月開工、9月完工。

    基隆市前市長林右昌任內，在2021年提出「百福公園再生計畫」，當年向內政部國土管理署提案爭取補助，分階段改善公園環境，2022年辦理百福公園第1期休憩廣場整修工程，並接續申請第2期補助，計畫辦理公園的整體規劃及整建工程。國土署指市府依道路生活圈補助計畫申請，不符合公園補助規定，國土署通知不補助。

    至於後續百福公園的整體規畫及整修工程，都發處表示，將持續進行中長期的整體規畫，並將基隆捷運百福站的位置納入考量，並充分利用百福公園的腹地。另外，市府兒少處也將於今年在百福公園規畫設置基隆第二座親水公園，期待未來百福公園將成為標竿示範性的旗艦型特色公園。

    基市都市發展（簡稱都發處）處長謝孝昆今天（13日）說，考量地方需求，已先行改善公園內籃球場、木棧道圍籬及照明，去年另就兒童遊戲場域向國土署申請到補助款，設置赤蛙造型溜滑梯及兒童遊具設施，總經費約620萬元；其中，中央補助420萬元，市府自籌200萬元。都發處日前辦理說明會，七堵區4位市議員楊秀玉、蔡旺璉、張耿輝與曾怡芳均到場表達意見。

    曾怡芳要求市府應慎選遊具材質，例如大轉杯遊具可能出現超載、超齡使用等情況，要盡量降低故障率。天然礫石區管理也不容易，福一街、百二街口的公園曾因鋪設礫石造成環境髒亂，設計單位應提出維護對策。

    張耿輝指出，百福公園許多設施都損壞，提醒市府考量高齡化、少子化的社會結構規畫相關設施，並考量基隆天候，慎選材質，打造實用、耐用的戶外遊憩空間。

    基市府考量需求，今年將先整建公園內的兒童遊戲場，設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具。預計5月開工、9月完工。 （記者俞肇福攝）

    基市府考量需求，今年將先整建公園內的兒童遊戲場，設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具。預計5月開工、9月完工。 （記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播