基隆百福公園改善遊憩設施 9月完工

基市府考量需求，今年將先整建公園內的兒童遊戲場，設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具。預計5月開工、9月完工。 （記者俞肇福攝）

2025/04/13 16:42

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市百福公園占地達4．7公頃，是基隆市第2大公園，但不少設施老舊破損，百福公園第2期整修工程，因未能爭取到中央補助難以執行。市府考量地方需求，今年將先整建公園內的公園兒童遊戲場，設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具，並納入基隆捷運設站，打造旗艦型特色公園。預計5月開工、9月完工。

基隆市前市長林右昌任內，在2021年提出「百福公園再生計畫」，當年向內政部國土管理署提案爭取補助，分階段改善公園環境，2022年辦理百福公園第1期休憩廣場整修工程，並接續申請第2期補助，計畫辦理公園的整體規劃及整建工程。國土署指市府依道路生活圈補助計畫申請，不符合公園補助規定，國土署通知不補助。

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至於後續百福公園的整體規畫及整修工程，都發處表示，將持續進行中長期的整體規畫，並將基隆捷運百福站的位置納入考量，並充分利用百福公園的腹地。另外，市府兒少處也將於今年在百福公園規畫設置基隆第二座親水公園，期待未來百福公園將成為標竿示範性的旗艦型特色公園。

基市都市發展（簡稱都發處）處長謝孝昆今天（13日）說，考量地方需求，已先行改善公園內籃球場、木棧道圍籬及照明，去年另就兒童遊戲場域向國土署申請到補助款，設置赤蛙造型溜滑梯及兒童遊具設施，總經費約620萬元；其中，中央補助420萬元，市府自籌200萬元。都發處日前辦理說明會，七堵區4位市議員楊秀玉、蔡旺璉、張耿輝與曾怡芳均到場表達意見。

曾怡芳要求市府應慎選遊具材質，例如大轉杯遊具可能出現超載、超齡使用等情況，要盡量降低故障率。天然礫石區管理也不容易，福一街、百二街口的公園曾因鋪設礫石造成環境髒亂，設計單位應提出維護對策。

張耿輝指出，百福公園許多設施都損壞，提醒市府考量高齡化、少子化的社會結構規畫相關設施，並考量基隆天候，慎選材質，打造實用、耐用的戶外遊憩空間。

基市府考量需求，今年將先整建公園內的兒童遊戲場，設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具。預計5月開工、9月完工。 （記者俞肇福攝）

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