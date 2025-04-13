南投梅子節國姓採梅DIY 竿採青梅「敲」有趣

南投國姓鄉農會於梅子節舉辦採梅、製梅DIY，讓遊客以竹竿敲打樹枝採梅，體驗一日梅農生活。（南投縣政府提供）

2025/04/13 16:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投梅子節每年於春天開跑，今由國姓鄉農會在南港村有機梅園舉辦「Call Me梅BE」梅香秘境採梅趣，不僅可在梅樹下以竹竿敲打樹枝採梅，以及手採青梅，參與民眾還能將新鮮青梅DIY做成Q梅，除增進親子互動情感，也能將在地青梅產業與食農教育推廣出去。

國姓鄉農會表示，3月下旬至5月上旬是青梅產期，每年產季都會在鄉內有機梅園舉辦食農教育，今在南港村有70年歷史的梅園舉辦活動，除可手持竹竿敲打樹枝採梅，也能手採青梅、即摘即食，並現做Q梅，體驗製梅與自然野趣，讓許多遊客直呼有趣。

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南投縣長許淑華今也到場體驗採梅，她說，南投信義、國姓、水里、仁愛鄉是青梅4大產地，每年都吸引遊客到梅鄉遊玩、採購梅製品，尤其國姓鄉農會還在清明過後，特別在有機梅園舉辦老少咸宜的青梅DIY，不僅可採梅體驗一日梅農生活，手作醃製Q梅，還能享用客家美食，品嚐酸甜梅製品，非常適合全家大小前來遊玩。

南投國姓鄉農會舉辦採梅、製梅DIY，讓遊客將新鮮青梅製成Q梅，吸引親子遊客一起體驗。（國姓鄉農會提供）

南投國姓鄉農會舉辦採梅、製梅DIY，南投縣長許淑華（右二）也到場體驗竿採青梅。（南投縣政府提供）

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