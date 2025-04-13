為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投梅子節國姓採梅DIY 竿採青梅「敲」有趣

    南投國姓鄉農會於梅子節舉辦採梅、製梅DIY，讓遊客以竹竿敲打樹枝採梅，體驗一日梅農生活。（南投縣政府提供）

    南投國姓鄉農會於梅子節舉辦採梅、製梅DIY，讓遊客以竹竿敲打樹枝採梅，體驗一日梅農生活。（南投縣政府提供）

    2025/04/13 16:32

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投梅子節每年於春天開跑，今由國姓鄉農會在南港村有機梅園舉辦「Call Me梅BE」梅香秘境採梅趣，不僅可在梅樹下以竹竿敲打樹枝採梅，以及手採青梅，參與民眾還能將新鮮青梅DIY做成Q梅，除增進親子互動情感，也能將在地青梅產業與食農教育推廣出去。

    國姓鄉農會表示，3月下旬至5月上旬是青梅產期，每年產季都會在鄉內有機梅園舉辦食農教育，今在南港村有70年歷史的梅園舉辦活動，除可手持竹竿敲打樹枝採梅，也能手採青梅、即摘即食，並現做Q梅，體驗製梅與自然野趣，讓許多遊客直呼有趣。

    南投縣長許淑華今也到場體驗採梅，她說，南投信義、國姓、水里、仁愛鄉是青梅4大產地，每年都吸引遊客到梅鄉遊玩、採購梅製品，尤其國姓鄉農會還在清明過後，特別在有機梅園舉辦老少咸宜的青梅DIY，不僅可採梅體驗一日梅農生活，手作醃製Q梅，還能享用客家美食，品嚐酸甜梅製品，非常適合全家大小前來遊玩。

    南投國姓鄉農會舉辦採梅、製梅DIY，讓遊客將新鮮青梅製成Q梅，吸引親子遊客一起體驗。（國姓鄉農會提供）

    南投國姓鄉農會舉辦採梅、製梅DIY，讓遊客將新鮮青梅製成Q梅，吸引親子遊客一起體驗。（國姓鄉農會提供）

    南投國姓鄉農會舉辦採梅、製梅DIY，南投縣長許淑華（右二）也到場體驗竿採青梅。（南投縣政府提供）

    南投國姓鄉農會舉辦採梅、製梅DIY，南投縣長許淑華（右二）也到場體驗竿採青梅。（南投縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播