赴韓注意！台灣一家去首爾旅遊「被誤會是中國人」竟遭言語恐嚇

一名女網友昨（12）日分享，她日前帶家人去南韓遊玩，未料先是母親走在路上被惡意碰撞，接著是妹妹在仁川機場免稅店被誤認為「中國人」遭言語恐嚇。（仁川機場資料照，彭博）

2025/04/13 17:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期許多人趁著春天回暖前往南韓旅遊，但卻傳出有台灣旅客在熱鬧商區遭當地人拿酒瓶砸頭，暴行引起關注。一名女網友昨（12）日分享，她日前帶家人去南韓遊玩，未料先是母親走在路上被惡意碰撞，接著是妹妹在機場免稅店被誤認為「中國人」遭言語恐嚇，令她忍不住呼籲台灣人近期不要前往南韓。

該名女網友在Dcard以「最近真的不要去韓國！」為題發文，她透露近日帶長輩去南韓首爾賞櫻，一行人在旅遊第1天晚上回飯店過馬路時，母親在提早讓路的情況下，仍遭一名韓國大叔故意轉過身「肩撞」，「還好我在後面，不然她老人家跌倒出事骨折怎麼辦？」，由於母親受到驚嚇，讓一家人後續幾天在街上行走時，都會把母親夾中間保護安全。

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未料來到旅遊最後一天，原PO一家人在仁川機場免稅店也出事，一名韓國大叔突然衝向妹妹，並用非常挑釁又不禮貌的口吻與肢體動作說出「中國人？中國人？」，看著對方一臉準備打架，原PO嚇得馬上大喊「Taiwanese」，對方這才讓轉頭離開，「遠遠觀察那個大叔是一群人，他們一直在觀察路人，看起來是要伺機找中國人麻煩。」

原PO對此驚呼「真的很可怕」，也質疑他們該如何分出來誰是「台灣人」或「中國人」。原PO還補充分享，上周有台灣旅客在首爾知名觀光景點「弘益大學商圈」，被韓國人拿酒瓶惡意砸頭，犯案兇嫌疑似將受害者當成中國人，「這幾年韓國社會反中意識高漲不是新聞，不少在韓中國人會假裝台灣人，下場就是台灣人受害。」

原PO也再三強調，她發文並非詆毀南韓，而是希望大家去當地旅遊時要保持警戒心，畢竟她們實際的旅遊體驗，跟韓劇落差太大。該文一出，吸引大批網友留言討論，「會撞人是人的問題，跟國籍無關吧」、「3月底去一趟釜山，很明顯的排斥會中文的人」、「出國建議買印有Taiwan字樣的帽子帶著，被誤認成中國人很麻煩」。

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