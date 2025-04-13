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    宜蘭縣犬貓免費寵物登記補助上路 每隻最多可省1000元

    宜蘭縣犬貓免費寵物登記補助上路，每隻最多可省1000元。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣犬貓免費寵物登記補助上路，每隻最多可省1000元。（記者江志雄攝）

    2025/04/13 16:17

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣犬貓免費寵物登記補助上路，年滿18歲縣籍飼主今年底前辦理犬貓寵物登記，免繳登記費，每隻最多可省1000元，若在5月9日前完成家貓寵物登記，另可兌換宜蘭綠色博覽會門票。

    宜縣防疫所啟動犬貓免費寵物登記補助方案，盼提升飼主責任意識並加強犬貓管理，今年12月31日之前，年滿18歲的宜蘭縣籍飼主，攜帶本人身分證、飼養犬貓，到全縣18家設有寵物登記站的動物醫院辦理登記，享有登記費全免優惠，每隻可節省100到1000元不等支出，但300元晶片植入費用，仍由飼主自行負擔。

    此外，家貓今年起被納入應辦理登記的寵物，宜縣防疫所鼓勵縣籍飼主為貓咪辦理登記，即日到5月9日期間完成家貓寵物登記，可至防疫所兌換宜蘭綠色博覽會縣民票，每登記一隻貓兌換一張門票，數量有限，兌完為止。

    宜縣防疫所表示，寵物登記及植入晶片有助於提高犬貓走失後尋回率，同步降低流浪動物問題，根據動物保護法規定，飼主應於犬貓出生4個月內完成登記及晶片植入，呼籲飼主善盡責任，共同守護動物福利。宜縣寵物登記站名單可上宜蘭縣動植物防疫所官網查詢，洽詢電話：03-9602350。

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