2024年第4季廣電申訴598件 電視政論談話性節目逾6成

國家通訊傳播委員會（NCC）近期公佈去年第4季傳播監理報告。（資料照）

2025/04/13 16:15

〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）近期公佈去年第4季傳播監理報告，期間計接獲597件內容相關廣電申訴案件，以電視節目為大宗，且其中又以政論談話性節目最多，申訴案由高達97.74%為「違反事實查證」。對於相關案件，NCC指出，已請業者表達意見完畢，但目前NCC委員人數不足，暫無法進一步審議。

根據NCC公布的2024年第4季傳播監理報告，去年10至12月期間，計接獲598件廣電相關申訴案件，其中556件為電視、42件為廣播，而電視相關申訴案件中，其中1件與營運相關，其餘都是申訴內容不妥，廣播相關申訴相關案由則都是內容相關。

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針對555件電視內容申訴案，報告指出，遭申訴的節目類型以「政論談話性節目」354件（63.78%）為最多，其次為「新聞報導」104件（18.74%），且同一頻道申訴10件以上的節目計有2項。

此外，被申訴的電視「政論談話性節目」中，高達97.74%的申訴案由為「違反事實查證」，「新聞報導」相關申訴案件中，也有73.08%的申訴原因為「違反事實查證」。

NCC指出，針對遭申訴10件以上，且涉違反事實查證並損害公共利益的節目，NCC已函請業者陳述意見，再提送至新聞自律組織討論，後續也將由學者專家、公民團體及實務工作者組成的「廣播電視節目廣告諮詢會議」提供諮詢意見，再交由NCC委員會審議。

NCC主秘黃文哲則說，相關報告僅反映視聽眾申訴廣電事業案件的統計情形，不代表遭申訴的廣電事業一定有違反相關法規之實，目前已經請相關業者表達意見完畢，但目前NCC委員人數不足半數、無法召開委員會，因此暫無法進一步審議。

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