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    躦轎腳、摸轎頂祈福 三峽、石碇宮廟媽祖熱鬧出巡

    台北紫微天后宮今天遶境，廟方沿途發送象徵平安的鹹光餅、開放信眾「躦轎腳」與「摸轎頂」祈福。（新北民政局提供）

    台北紫微天后宮今天遶境，廟方沿途發送象徵平安的鹹光餅、開放信眾「躦轎腳」與「摸轎頂」祈福。（新北民政局提供）

    2025/04/13 16:05

    〔記者陳奕劭／新北報導〕農曆3月23日（4月20日）媽祖聖誕將近，新北各宮廟紛紛舉辦祝壽活動，三峽區台北紫微天后宮遶境，開放信眾「躦轎腳」、發送鹹光餅；石碇九龍山上帝公廟舉行「石碇文化饗宴－行腳迎媽祖」，重現光明里傳統迎媽祖遶境路線，祈求風調雨順、合境平安。

    台北紫微天后宮今天遶境，廟方沿途發送象徵平安的鹹光餅、開放信眾「躦轎腳」與「摸轎頂」祈福。另有由信眾頭戴媽祖加持過的斗笠、手持貼有符令的掃帚，自發組成「天地掃」隊伍，象徵替媽祖開道、掃除穢氣。民眾與北三媽立牌合影打卡，可獲得天后宮限量媽祖加持禮物，吸引參加者排隊，會場氣氛熱烈。

    石碇九龍山上帝公廟今天從汐止濟德宮迎駕媽祖，依循先民遷徙足跡，經鹿窟紀念公園至九龍山、九龍山上帝公廟，再行至天后宮，最後抵達百年石頭厝落腳，重現光明里傳統迎媽祖遶境路線。市府民政局長林耀長贈送「玄化佑民」匾額，感謝廟方長年投入老人共餐、公益慈善、推廣文化，成為信仰與公益兼具的支柱，為社區帶來溫暖與凝聚力。

    林耀長表示，台北紫微天后宮為三峽地區重要信仰中心，主祀黑面三媽，分靈自雲林虎尾天后宮，香火鼎盛、信眾絡繹不絕，每年遶境躦轎腳吸引上千信眾參與，為三峽每年地方重要盛會。廟方除弘揚宗教信仰外，也成立「紫微慈善愛心協會」，傳遞社會溫情至每個角落，令人敬佩。

    台北紫微天后宮遶境，起駕前點燃起馬炮，祈求活動圓滿順利。（新北民政局提供）

    台北紫微天后宮遶境，起駕前點燃起馬炮，祈求活動圓滿順利。（新北民政局提供）

    石碇九龍山上帝公廟先至汐止濟德宮起駕迎請媽祖至鹿窟紀念公園、九龍山上帝公廟，再行至天后宮，最後抵達百年石頭厝落腳。（記者陳奕劭攝）

    石碇九龍山上帝公廟先至汐止濟德宮起駕迎請媽祖至鹿窟紀念公園、九龍山上帝公廟，再行至天后宮，最後抵達百年石頭厝落腳。（記者陳奕劭攝）

    民眾局長林耀長代表市長侯友宜贈送「玄化佑民」匾額，象徵神恩庇佑、造福地方。（記者陳奕劭攝）

    民眾局長林耀長代表市長侯友宜贈送「玄化佑民」匾額，象徵神恩庇佑、造福地方。（記者陳奕劭攝）

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