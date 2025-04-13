媽祖顧我長大！ 台中萬和宮上千契子女回宮祝壽換「絭」

上千名「契子女」回萬和宮，誠心向媽祖祝壽並祈求平安健康長大。（萬和宮提供）

2025/04/13 15:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市三級古蹟萬和宮今（13）日上午熱鬧滾滾，上千名「媽祖契子女」在家長陪同下齊聚廟埕，為即將到來的天上聖母聖誕獻上祝福，場面溫馨又可愛，從襁褓中的嬰兒到學齡兒童，稚嫩的臉龐配上虔誠雙手合十，誠心向媽祖祝壽並祈求平安健康長大，吸引眾多信眾目光。

萬和宮董事長蕭清杰表示，所謂契子女，就是與神明訂定契約，請神明收為契子女（義子或義女），擔任孩子成年前的守護神，祈求幫忙照顧，庇佑平安、順利長大成人，每年天上聖母聖誕前夕，契子女會回宮廟恭祝媽祖聖誕，並換「絭」（音同眷，銅錢穿紅紗線）的紅紗線，直到滿16歲成人為止。

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而萬和宮自2007年辦理媽祖契子女登記，並自隔年起於媽祖聖誕前夕，請契子女回宮為媽祖娘娘祝壽，祈求保佑平安長大，契子人數第一年有150人，接下來逐年攀升，今年增為4120人，今天上午舉行莊嚴隆重的媽祖契子女恭祝媽祖聖誕祈福法會，近千名未滿週歲及尚在襁褓的稚齡幼童或學齡前孩童，由父母或爺爺、奶奶陪伴陸續到萬和宮。

只見誦經聲、佛號洋溢全場，小朋友個個睜大眼睛，東張西望，有些還不時把玩紅紗線，相當可愛逗趣，蕭清杰說，4月20日媽祖誕辰當天上午9時舉行三獻禮祭典，當天東京高圓寺阿波舞首度到萬和宮公演，開幕儀式下午4時30分在萬和宮前廣場登場，在下午5時起公演2小時，歡迎鄉親踴躍參觀。

法會後，小朋友與家長一同享用熱騰騰的八寶粥與湯圓，還領到代表平安與祝壽的壽桃與壽麵，廟前廣場更聚集大合照，留下難忘回憶，整場活動充滿祝福與感恩，也傳遞傳統信仰的代代相承與溫暖力量。

上千名「契子女」回萬和宮，誠心向媽祖祝壽並祈求平安健康長大。（萬和宮提供）

法會後，小朋友與家長在廟前廣場聚集大合照。（萬和宮提供）

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