狗明星「柴犬Nana」示範 首屆熱狗盃近百毛孩裝扮比萌

台南市首屆「熱狗盃」寵物競賽，毛孩裝扮比萌，爭奪創意裝扮優勝。（記者劉婉君攝）

2025/04/13 15:25

〔記者劉婉君／台南報導〕第1屆「熱狗盃」寵物競賽在台南市虎頭埤風景區舉行，今（13）在狗明星「柴犬Nana」的示範下，近百隻毛小孩在飼主的創意裝扮下比萌，有的化身公主，有的變身成為廚師，讓場邊民眾大呼「好可愛！」

柴犬Nana擁有眾多粉絲，今天以女僕裝扮亮相，示範熱狗盃創意裝扮賽的比賽內容，並與飼主阿楞互動，展現才藝，毛孩網紅的風采迷倒不少粉絲。

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參與比賽的毛孩在飼主的精心打扮下，有的打扮成公主，有的穿上廚師裝，還有來自雲林的飼主以白沙屯拱天宮媽祖進香為主題，將毛小孩打扮成「香燈狗」，各飼主多樣化的主題，展現創意。

而現場參與的毛孩眾多，有的毛小孩依照飼主指示，順利表現才藝，也有的一登台就忙著東聞西嗅，不管飼主怎麼示範引導，就是不願意向眾人展現平時拿手的才藝表演，也讓場邊充滿歡樂笑聲。

由台南市觀光旅遊局主辦的熱狗盃寵物競賽，昨天首先登場的小型犬衝刺賽，吸引全國近200隻寵物報名參賽，今天的創意裝扮賽也有近百名報名，因不少大型犬飼主反應也想讓愛犬參加衝刺賽，觀旅局規劃明年將加讓中大型犬也可以參加。

台南市首屆「熱狗盃」寵物競賽，毛孩裝扮比萌，爭奪創意裝扮優勝。（記者劉婉君攝）

狗明星「柴犬Nana」與飼主阿楞示範裝扮及才藝表演，為 首屆熱狗盃寵物創意裝扮比賽揭開序幕。（記者劉婉君攝）

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