中市考生孔廟祈福 以「擊出全壘打」、「投出好球」儀式象徵一舉高中

600名考生齊聚台中孔廟祈福。（市府提供）

2025/04/13 15:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2025年統測及國中會考進入倒數階段，台中市孔廟今（13）日在大成殿廣場舉辦「智慧對決、強棒出擊」考生祈福許願活動，600名祈福民眾依循古禮向至聖先師孔子虔誠參拜祈福，並以「擊出全壘打」、「投出好球」等象徵儀式，還有啦啦隊展現熱血應援力量。

今天的祈福許願活動是由台中市政府副秘書長張大春擔任主祭官，祈祝考生帶著先師的庇佑及運動員精神，從容赴考、金榜題名。

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民政局長吳世瑋指出，每逢重大考試時，考生都會前往文昌廟或孔廟參拜祈福，今年孔廟活動報名情形十分踴躍，限額600名，不到2天報名全數額滿。

台中市孔廟忠烈祠聯合管理所所長李書華提到，今年祈福儀式除結合祭孔經典儀程，祈祝至聖先師庇佑應試者考運順遂，活動更融合台灣棒球精神，以「擊出全壘打」、「投出好球」等儀式象徵考生在考場上全力以赴、突破自我，一舉高中。

現場活動除祈福儀式，還設有智慧對決、沉著應對、步步高昇、勢如破竹及狀元及第等滿壘拍照打卡區，另茶席及咖啡區，並邀請茶藝師及咖啡達人現場泡茶與沖煮咖啡；還有中部多所大學及國軍招募中心設置「未來志向諮詢攤位」，提供升學方向與學涯規劃的專業諮詢。

此外，前來參加祈福的考生還能獲得HitoCat吉豆貓聯名的「冠軍應援貓鑰匙圈」祈福禮包一份，全程參與祈福儀式者更獲贈限量客製包中茶杯一只及象徵未來光明的太陽餅等眾多好禮。

今日活動還有教育局副局長賴緣如、台體大校長許光麃、嶺東科大校長陳仁龍、台中科大教務長戴錦周、台中教育大學師資培育暨就業輔導處長楊裕貿、台中一中校長林隆諺、台中女中校長洪幼齡及台中高工校長黃尚煜等均到場共襄盛舉。

市府在台中孔廟為考生舉行祈福，並以強棒出擊啟動儀式祝福考生一舉高中。（市府提供）

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