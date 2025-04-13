汪星人屠殺喵星人 西嶼傳出流浪犬肆虐追殺貓咪

西嶼出現汪星人屠殺喵星人，大批貓咪慘死汪星人利口之下。（民眾提供）

2025/04/13 15:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼傳出流浪犬肆虐，並四處追殺喵星人，不僅手段殘忍，見面就下死手，同時範圍由小門延伸至竹灣村，所到之處貓咪幾乎滅絕，讓愛貓人士心痛不已，同時也擔心流浪犬目標轉移，攻擊防禦能力較低的老年人與小孩。澎湖縣政府農漁局家畜疾病防治所接獲民眾通報後，已展開追捕，希望儘速將兇嫌繩之於法。

涉嫌犯案的汪星人，是由1黃2黑狗組成，又以黃狗最為兇猛，被民眾稱為「喪彪」，這組黃黑野狗很兇，身高也高，小孩也要小心，面對民眾經過，還會轉頭齜牙叫囂，兇狠的眼神，讓人不寒而慄，將西嶼鄉間道路，當作殺戮戰場，四處追殺喵星人，目前獵殺貓範圍已經到了竹灣，小門貓咪大部分都被喪彪咬到快滅絕，真實上演叢林生存戰。

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近期西嶼鄉頻頻發生流浪犬聯合攻擊喵星人事件，分別在小門、竹灣村社區，共有近25隻貓咪被野狗攻擊追咬死亡，不光是流浪貓受害，也有帶著頸環家貓也慘遭毒手，實施無差別追殺。有一位家貓主人悲痛欲絕，特別提供監視錄影上網公告民眾小心，畫面中貓咪慘遭黃色等野狗圍攻撕咬，叨在嘴中畫面令人怵目驚心。

民眾表示，希望相關單位重視流浪犬氾濫的問題，因為流浪犬成群出沒，如果有老人家或是小孩外出散步單獨遇上，可能有生命危險。愛貓人士及團體也疾呼政府部門儘速出面，儘早捕捉行兇流浪犬到案，避免更多喵星人，甚至民眾受害。

汪星人大屠殺喵星人，連帶有頸環的貓咪也被虐殺。（民眾提供）

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