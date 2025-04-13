木柵「迎尪公巡田園」熱情民眾鑽轎腳

台北市長蔣萬安扛起尪公輦轎巡田到祭天大典紅壇現場。（記者方賓照攝）（記者何玉華攝）

2025/04/13 14:38

〔記者何玉華／台北報導〕台北市文山區公所以地方特產鐵觀音茶及綠竹筍結合藝術人文舉辦的「文山茶筍節」，重頭戲「迎尪公巡田園」今（13）日上午從木柵忠順廟出發，台北市長蔣萬安扛起尪公輦轎巡田到祭天大典紅壇現場，沿途還有熱情民眾鑽轎腳，蔣萬安與忠順廟董事長陳欽賜一同擔任主祭官，祈求風調雨順、合境平安，讓貓空的商圈及茶產業蓬勃發展。

蔣萬安表示，連續第4年參加「迎尪公巡田園」年度盛會，非常感謝忠順廟董事長陳欽賜率領廟方，將已有260餘年，曾停辦大約10年的活動，在2016年復辦，將如此珍貴的文化資產能夠傳承下來；尪公是木柵在地方非常重要的信仰，是過去驅除蟲害的神明，文山區公所在2018年擴大與在地的茶筍節舉辦，讓民眾可以了解在地農產與重要信仰，不只讓民眾嚐好茶、吃好筍，也能向尪公祈求四時無災、合境平安。

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文山區公所表示，「尪公」為台北盆地各聚落農友、茶農的信仰主神，巡田園是因早期務農維生，農友請尪公、保儀大夫等神明乘坐轎輦到田園巡視農作，藉此祈求護佑良田沃土減少病蟲害，保佑五榖豐收風調雨順。

今年活動邀請新住民及外籍學生參與，新住民穿著原屬國服飾，透過設攤與民眾互動，感受信眾及居民合力完成地方民俗文化活動的魅力。文山區公所區長劉哲明表示，「迎尪公巡田園」是台北市八大宗教文化活動之一，更是認識文山區茶筍產業及貓空特色的重要活動，希望讓新住民和外籍學生體驗認識台灣在地的宗教信仰，增添國際化與多元文化色彩。

「迎尪公巡田園」今（13）日上午從木柵忠順廟出發，巡田到祭天大典紅壇現場，約3.5個小時，吸引許多民眾參與，沿途還有熱情民眾鑽轎腳。（文山區公所提供）

「迎尪公巡田園」今（13）日上午從木柵忠順廟出發，巡田到祭天大典紅壇現場，約3.5個小時，吸引許多民眾參與。（文山區公所提供）

「迎尪公巡田園」今（13）日上午從木柵忠順廟出發，巡田到祭天大典紅壇現場，約3.5個小時，吸引許多民眾參與。（文山區公所提供）

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