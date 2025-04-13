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    製鞋大廠來億集團董事長鐘德禮 接溪州三條國小校友會長

    三條國小昨天舉行校友會，鐘德禮董事長（左）從前任校友會長黃明發（右）接下印信。（記者顏宏駿攝）

    三條國小昨天舉行校友會，鐘德禮董事長（左）從前任校友會長黃明發（右）接下印信。（記者顏宏駿攝）

    2025/04/13 14:26

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕溪州鄉三條國小創校至今有89年，13年前數百名校友成立校友會，今天舉行新、舊任會長交接典禮，國內製鞋大廠來億集團總裁鐘德禮接下校友會長一職，創下溪州鄉首度有股票上市公司負責人擔任校友會長的首例。

    來億集團由現年82歲的鐘德禮於1987年創立，生產基地遍布越南、緬甸、印尼，旗下員工逾5萬人，最高峰時年產能為1.02億雙鞋、年營收逾300億元，前3大品牌客戶愛迪達（Adidas）、Converse、Hoka。前2年美國總統拜登穿上一款寬大厚實鞋底的運動鞋，造成「拜登鞋」風潮，該鞋款即出自來億。

    鐘德禮領導的來億集團算是世界製鞋業的巨擘，但他行事相當低調，今天他特別出席三條國小校友會，並接下新任校友會長一職。

    他說，校長和多位校友用「100萬分」的誠意邀請他接下校友會長，為了孩子的教育，他盛難卻，不得不接。

    他說，教育能翻轉人生，以前他小的時候，最怕「沒有書唸」，很多小孩都因為父母經濟無法允許而被迫失學，他很感謝三條國小的師長帶領他，讓他這個鄉下小孩有機會翻轉人生。

    校長陳瑩綺說，三條國小因為有校友會支持，才能建立校史室、視聽教室、每年贈送畢業生腳踏車…等，校友會撐起三條半邊天，她感謝鐘德禮董事長在百忙之餘，接下校友會長的重任，利用他的影響力讓三條國小的校務更上一層。

    三條國小目前學生共77人，人數在溪州鄉僅次於溪州國小和成功國小，今天校友會多位傑出校友均親自舉會，場面非常盛大。

    三條國小校友會在員林華屋日本料理舉行，數百名校友參加。（記者顏宏駿攝）

    三條國小校友會在員林華屋日本料理舉行，數百名校友參加。（記者顏宏駿攝）

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