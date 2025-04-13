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    鋒面大雨強襲！ 南投仁愛土石流 日月潭聯外道樹倒一度阻斷

    鋒面過境大雨強襲，南投仁愛鄉投89線力行產業道路出現土石流，一度阻斷交通。（仁愛鄉公所提供）

    鋒面過境大雨強襲，南投仁愛鄉投89線力行產業道路出現土石流，一度阻斷交通。（仁愛鄉公所提供）

    2025/04/13 14:04

    〔記者劉濱銓／南投報導〕鋒面過境大雨強襲，南投縣昨（12日）深夜風強雨驟，直到今上午都還有間歇雨勢，仁愛鄉投89線力行產業道路，今在36.5K處出現土石流造成交通中斷，經搶修後已經復通，另在日月潭往來水里鄉的省道台21線，中午也有大樹倒塌阻斷雙向通行，所幸後來有路過吊車移走樹幹，現已恢復暢通。

    仁愛鄉昨夜開始降下大雨，到了今天凌晨更是風大雨大，累積雨量破70毫米，當地投89線力行產業道路，在36.5K處出現土石流災情，大量土石與泥水從邊坡傾瀉漫過路面，造成交通中斷，經仁愛鄉公所緊急派員搶修，已經恢復通行。

    至於仁愛鄉廬山地區，昨天至今的雨量也破70毫米，並將塔羅灣溪上游的大量砂石挾帶下來，導致溪水暴漲，公所表示，雖然溪流水位高漲，但橫跨其中的鋼便橋目前安全無虞，後續會密切觀察水流狀況，確保橋梁與通行安全。

    另在日月潭往來水里鄉的聯外道台21線，道路邊坡大樹因不耐大雨襲擊，約在中午出現傾倒，整棵樹就橫躺路面阻斷雙向通行，轄管信義工務段獲報緊急調派機具前往，不過後來剛好有吊車經過，便當場協助吊離樹幹，現已恢復通行。

    鋒面過境，南投仁愛鄉廬山地區大雨，導致塔羅灣溪水流暴漲。（仁愛鄉公所提供）

    鋒面過境，南投仁愛鄉廬山地區大雨，導致塔羅灣溪水流暴漲。（仁愛鄉公所提供）

    鋒面過境大雨強襲，日月潭往來水里鄉的省道台21線，邊坡大樹傾倒橫跨路面，一度造成交通中斷。（民眾提供）

    鋒面過境大雨強襲，日月潭往來水里鄉的省道台21線，邊坡大樹傾倒橫跨路面，一度造成交通中斷。（民眾提供）

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