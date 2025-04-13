卡哇伊！牛奶蚵的故鄉嘉義縣東石「蚵寶寶」造型各異其趣

台82線洲仔段的「蚵寶寶」入口意象。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/13 14:07

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉公所在台82線洲仔段、公所前各設置了「蚵寶寶」入口意象，可愛模樣吸引大家的注目，引發尋找「蚵寶寶」風潮，縣府農業處漁業科長張建成就在臉書詢問「大家知道蚵仔寶貝們藏身在哪裡嗎？快告訴我在哪裡」。

東石鄉長林俊雄表示，公所之前舉辦國中、小「蚵寶寶」繪畫比賽，參賽選手們發揮天馬行空創意，畫出造型活潑可愛的蚵寶寶，公所再請專家從優勝作品中找出適合做「公仔」意象的圖案，分別設置在台82線洲仔村入口、公所前台82線、嘉168縣道路口，行銷東石牛奶蚵獲得熱烈迴響。

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張建成指出，縣政府執行東石漁港前瞻水環境計畫時，在東石魚市場停車場彩霞大道入口設置的東石漁港意象，蚵寶寶划著竹筏的可愛俏模樣，吸引不少人打卡拍照，達到很好的宣傳效果。

張建成說，嘉義縣沿海牡蠣養殖幾占全國一半，東石這幾年烤蚵吃到飽餐廳如雨後春筍般開店，目前全鄉有16間，一級戰區彩霞大道就占了半數、8間，如果加計公所前的蠔蠣嗨、蚵王，不到兩公里路段就有10間，成了烤蚵一條街，這路上的「蠔蠣嗨」烤蚵吃到飽與林記蚵餃都有可愛的蚵寶寶意象，蠔蠣嗨蚵寶寶走活潑路線，歷史最悠久設置10年的林記蚵餃蚵寶寶則是可愛風，目前已知有5隻造型各異其趣的蚵寶寶，不知道那裡還有蚵寶寶。

東石鄉公所前「蚵寶寶」入口意象。（記者蔡宗勳攝）

東石漁港意象的蚵寶寶划著竹筏 。（記者蔡宗勳攝）

歷史最悠久設置10年的「林記蚵餃」蚵寶寶。（記者蔡宗勳攝）

「蠔蠣嗨」烤蚵吃到飽餐廳活潑可愛的蚵寶寶。（記者蔡宗勳攝）

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