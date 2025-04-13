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    繫上黃絲帶祈福 中和華新街「浴佛過新年」為緬甸賑災募款

    中和華新街舉辦「緬甸浴佛過新年」，人民排隊領取食物。（記者陳奕劭攝）

    中和華新街舉辦「緬甸浴佛過新年」，人民排隊領取食物。（記者陳奕劭攝）

    2025/04/13 13:51

    〔記者陳奕劭／新北報導〕緬甸3月28日發生毀滅性的強震造成多人死傷，中和華新街今天（13日）舉辦「緬甸浴佛過新年」，人民排隊虔誠浴佛，緬甸歸僑協會志工在街上攜手募款，國民黨主席朱立倫宣布捐贈10萬元，願與緬甸人民共度難關。

    中和華新街年度盛事「新北中和潑水節」今年受緬甸強震影響，舉辦「緬甸浴佛過新年」，取消潑水、傳統藝文舞蹈、歌唱歡慶表演節目，舞台前攤位開放民眾捐款，也有志工手持看板、捐款箱巡邏街上募款，專款將全數用於災民，人們繫上黃絲帶，排隊人潮以虔誠的方式持勺浴佛，為受災民眾祈福，祈願逝去的親人安息。

    朱立倫表示，緬甸3月28日發生嚴重的地震造成數萬人傷亡，對於很多華僑居住的瓦城地區造成很大的傷害，對於緬甸歸僑而言，大家都非常掛念在地的緬甸僑胞，緬甸歸僑協會也發起募款，希望大家有錢出錢、有力出力，國民黨也宣布在平台捐贈10萬元，表達對僑胞的關心與支持，希望大家共度難關。

    緬甸歸僑協會常務監事楊沛玲指出，因不幸遇到天災，今年改成賑災活動，為受災戶表達關懷的心，現場提供帳號、小額募款開放大家自由捐贈，募集的專款會直接送到災區，由當地同鄉會、受災學校、紅十字會協助處理賑災物資，活動結束後，還有一個月的時間開放民眾捐款。

    中和華新街舉辦「緬甸浴佛過新年」，緬甸歸僑協會志工在街上攜手募款。（記者陳奕劭攝）

    中和華新街舉辦「緬甸浴佛過新年」，緬甸歸僑協會志工在街上攜手募款。（記者陳奕劭攝）

    民眾以虔誠的方式持勺浴佛，祈願受災民眾早日度過難關。（記者陳奕劭攝）

    民眾以虔誠的方式持勺浴佛，祈願受災民眾早日度過難關。（記者陳奕劭攝）

    國民黨主席朱立倫宣布捐贈10萬元，表達對僑胞的關心與支持，希望大家共度難關。（記者陳奕劭攝）

    國民黨主席朱立倫宣布捐贈10萬元，表達對僑胞的關心與支持，希望大家共度難關。（記者陳奕劭攝）

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