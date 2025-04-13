桃園首例海砂屋公辦都更2週同意破76％ 住都中心下個目標「中壢財神大樓」

位於中壢車站前的財神大樓，屬老舊複合型住商大樓，長期存在公安及消防安全隱憂。（桃市府住都中心提供）

2025/04/13 14:10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市首例正光花園新城海砂屋公辦都更案，不到2週已收到逾7成6的住戶同意書，延宕近30年的重建過程終於迎來曙光，甫成立的桃園市住宅及都市更新中心兼任執行長邱英哲表示，正光花園新城案原本預估9月啟動招商，現已蒐集超過7成6同意書，本月即可啟動招商作業，盼能在7月底完成，2028年拆除重建，下個目標將是中壢財神大樓。

正光花園新城位於桃園區正光路及中山路之間，共有195戶、所有權人223人，早在1996年就被判定為海砂屋，因屬早期建案，土地及建物產權相對複雜，雖於2021年成立更新會，但遲遲未取得都更重建共識，現仍有住戶居住。

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邱英哲表示，桃市府去年啟動防災都更、公辦都更，正光花園新城海砂屋社區為桃園市首例海砂屋公辦都更案，住都中心與住宅處、建管處於今年3月29日召開說明會，詳細說明改建方式、權利變換、新建物規劃及住戶權益保障等，受到住戶熱烈迴響，不到2週已獲得逾7成6同意書。

邱英哲表示，為了加速整合，住都中心將直接在社區設立駐點工作站，協助居民了解更多公辦都更資訊，凝聚更多的共識，「同意比例越高，招商將越順利」，而首案短短13天就取得7成6的同意書，將提請市府同意由住都中心擔任實施者，並辦理招商作業，徵求出資者，而正光花園新城案因同意書蒐集進度快，本月就可啟動招商作業，盼能在7月底完成招商，2027年拆除重建。

邱英哲表示，除了正光花園新城，先前也召開過龜山金山光峰社區海砂屋社區說明會，接下來將推動中壢車站前的財神大樓公辦都更，財神大樓屬老舊複合型住商大樓，有公安及消防安全隱憂，自主成立的更新會同樣未能有效推動都更，住都中心將於5月中旬辦理地方說明會，詳細說明防災都更、公辦都更效益，希望能先取得50%的公辦都更意願書，讓財神大樓邁出都更重建的第一步。

另為擴大民間參與都市更新量能，協助民眾了解都更流程、凝聚社區共識，住都中心規劃今年5月將培訓第1梯次24名都更推動師，4月7日才開放報名，2日內就全數額滿，報名者包括建築師、估價師、不動產經紀人、代書等專業人士，顯示桃園都更議題已受到業界高度關注與熱烈回響，第2梯次7月份課程正在規劃中，預計4月中下旬開放報名，藉此培育更多都更專業人員，共同打造桃園都更新風貌。

位於中壢車站前的財神大樓，屬老舊複合型住商大樓，長期存在公安及消防安全隱憂。（桃市府住都中心提供）

位於中壢車站前的財神大樓，屬老舊複合型住商大樓，長期存在公安及消防安全隱憂。（桃市府住都中心提供）

位於中壢車站前的財神大樓，屬老舊複合型住商大樓，長期存在公安及消防安全隱憂。（桃市府住都中心提供）

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