大甲媽回鑾！有人備好謝恩酒、有人隨行9天8夜感受神跡

36歲李瑋哲載著媽祖守護氣泡酒，沿途分送信眾品嚐。（民眾提供）

2025/04/13 13:49

〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽遶境回鑾，吸引大批民眾到大甲，大甲媽志工一早就在鎮瀾宮遊覽車停車場準備各式食材，準備料理供應信眾食用，有炒麵、炒米粉及炸蔔糕，還有民眾熱心供應的番茄等；位於大甲區的「禾日蔬食」業者也發願設置點心站，供應200份蔬食供民眾食用，各處點心站皆大排長龍，到場民眾也各有故事，有人抱著看熱鬧、湊熱鬧的心情而來，也有人是為了還願或「走健康」而來。

32歲的沈小姐是上班族，家住台中市。3年前，因是媽祖的信徒，加上「想看熱鬧」，開始跟隨大甲媽遶境9天8夜，今年已是第3年，每次她都一個人背著行李或帳篷走。她說，3年來發現跟隨的信眾都很虔誠，比她還虔誠。而且每次走都有很多不一樣，很有神跡。例如才想著下一步要去哪裡找過夜或睡覺的地方，就自然有地方可以睡。

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沈小姐跟隨大甲媽遶境走遍沿途195間宮廟，收集各宮廟的符紙，放在家裡保平安，隔年大甲媽要起駕遶境出門前再化掉（燒掉），重新收集新一年的符紙。她說，明年如果時間允許，可以向公司請假，還會繼續跟隨大甲媽遶境進香。

36歲李瑋哲，3年前騎著媽祖鳳鸞車跟隨大甲媽遶境香，今年則載著媽祖守護氣泡酒，沿途分送信眾品嚐，他表示，這是特別請成功大學和中興大學幫忙研發送給媽祖婆的謝恩酒。

李瑋哲說，媽媽去年面臨腫瘤爆裂、敗血症、切除子宮等病痛折磨，開了很多次刀，在鬼門關走了很多次，在切除子宮時並遇上動脈出血不止，光田醫院請家屬簽放棄急救同意書，當下爸爸和妹妹都落淚了，爸爸無助地在心裡哭求媽祖婆救媽媽，2天後媽媽醒來時竟問「是誰來醫院拿青草給我吃」？還幫她按摩肚子，因有熱熱的感覺，她就醒了。家人覺得是媽祖婆救了媽媽，所以感謝媽祖婆跟千里眼和順風耳兩位將軍聞聲救媽媽生命，就特別用自家種的首烏釀製媽祖氣泡酒，意含媽祖守護一生。

有一對家住彰化的兄妹，則30多年來每年都參與大甲媽遶境，在起駕及回鑾時走一段路，他們表示，除了信仰媽祖，也是為了「走健康」；還有娘家在大甲的婦人，則趁大甲媽回鑾帶子女回娘家「看熱鬧」，感受大甲媽的魅力。

上班族沈小姐跟隨大甲媽遶境九天八夜，收集沿途195間宮廟的符紙保平安。（記者歐素美攝）

大甲鎮瀾宮遊覽車的點心站，大批民眾前往食用志工準備的炒麵等熱食。（記者歐素美攝）

大甲鎮瀾宮覽車點心站，等候食用點心的民眾大排長龍。（記者歐素美攝）

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