「10上9下」重出江湖！ 台中最親民大坑9號步道提前開通 民眾驚喜

大坑9號步道提前開通，民眾驚喜嗨翻。（記者許國楨攝）

2025/04/13 13:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大坑9號步道難易適中親民，受到許多民眾喜愛，在經歷邊坡崩塌損壞封閉後，近期傳來好消息，原預定維修至7月才開放，近日已提前搶修完工開通，吸引不少前往，不少山友興奮說：終於可以再來個久違的經典「10上9下」！還有屬勇腳組山友連刷兩趟，直呼過癮。

大坑風景區有12條登山步道，其中屬親子級的9號步道，除了平日就有不少固定山友外，每逢假日更人潮絡繹不絕，宛如「人肉貪食蛇」場景，加上攤商聚集可以一邊健行兼買菜，也被稱為「最親民步道」，許多民眾為了挑戰腳力，常選擇所謂的「10上9下」（10號步道上，9號步道下）或是「9上10下」的經典路線，也最受到歡迎。

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其中與最親民9號步道連成一線的10號步道，去年7月因颱風造成損壞，原預計今年6月才修復，但提前到清明連假期間正式開放，立刻吸引大批民眾湧入，至於9號步道則是部分路段崩塌處邊坡修繕，預計自2月7日起至7月7日止，封閉0K+650~0K+932路段路段維修，讓不少民眾直呼實在不習慣。

但近期該步道也傳來好消息，因施工單位加緊腳步趕工，邊坡支撐與排水設施都已明顯改善，步道安全性大幅提升提前開通，但目前仍限制汽機車進入，只開放民眾步行通過，並於步道口設置兩根明顯路障作為提醒。

至於9號步道的提前通行，不僅讓登山族群重新找回熟悉的步道節奏，也為周邊山區帶來更多活力，民眾說，不論健行、散步還是輕鬆踏青，現在正是重新啟程、動起來的好時機。

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