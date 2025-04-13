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    「有神無廟」2百年傳統 淡水、三芝九庄輪祀保生大帝過庄起駕

    新舊爐主在見證下完成交接儀式。（記者羅國嘉攝）

    新舊爐主在見證下完成交接儀式。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/13 13:24

    〔記者羅國嘉／新北報導〕擁有二百年歷史的「九庄輪祀保生大帝迎駕過庄慶典」在淡水、三芝登場，上午在今年值年庄頭草埔尾庄（今淡水蕃薯里、中和里）紅壇舉行起駕儀式，爐主、副爐主、各里里長與地方仕紳共襄盛舉，恭請保生大帝及隨駕神尊過庄前往三芝土地公埔庄（今圓山、福德里）。新北市民政局專門委員吳秀慈、淡水區長陳炳仲與三芝區長賴小萍也參與，見證這場年度信仰盛會。

    「九庄輪祀保生大帝」為新北市登錄的無形文化資產，最大特色為「有神無廟」，神尊由值年爐主輪流迎奉於家中，每年輪值一次，遍及淡水與三芝九個庄頭。輪值庄頭需承辦整年度初二、十六的犒軍儀式，及年農曆三月十五日的神豬慶典及翌日的過庄遶境活動。

    今年的輪值庄頭草埔尾庄於昨日舉辦神豬競賽，共展出11頭傳統神豬與6隻創意神豬，融合傳統與創意。其中由淡水區忠寮社區發展協會製作的「彩虹米香豬」榮獲特等獎。該作品由社區長輩共同製作，以糯米打造神豬造型，並依習俗捏製「雞母狗」作為看牲，寓教於樂，深具文化與教育意義。

    今日的遶境活動於清晨展開，起駕儀式由新舊爐主完成交接後，恭迎保生大帝、中壇元帥及黑虎將軍沿山路遶庄進香。沿途設有多達40個平安點心攤位，讓參與民眾享用平安餐點，感受庄頭人情與信仰溫度。

    淡水、三芝各界仕紳恭請保生大帝起駕。（記者羅國嘉攝）

    淡水、三芝各界仕紳恭請保生大帝起駕。（記者羅國嘉攝）

    今年的輪值庄頭草埔尾庄於昨日舉辦神豬競賽，共展出11頭傳統神豬與6隻創意神豬，融合傳統與創意。（記者羅國嘉攝）

    今年的輪值庄頭草埔尾庄於昨日舉辦神豬競賽，共展出11頭傳統神豬與6隻創意神豬，融合傳統與創意。（記者羅國嘉攝）

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