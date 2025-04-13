澎湖湖西城北村活動中心啟用 嘉賓雲集

城北社區活動中心落成，村民以辦喜事茶會方式慶祝。（湖西鄉公所提供）

2025/04/13 13:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣湖西鄉城北村活動中心今（13）日舉行落成剪綵典禮，各界來賓共襄盛舉。舊活動中心因建築老舊，已成危樓，無法繼續使用。湖西鄉公所2020年起著手規劃，2021年向國有財產署申請撥用廢棄營區，經村長王明忠奔走爭取，最終獲得支持，順利推動拆除重建工程。

城北村活動中心自2023年1月2日開工，2024年12月10日取得使照，投入2000萬元，其中縣府補助1100萬，內政部補助500萬，鄉公所自籌400萬，正式坐落於城北村大城北5-41號，成為城北村的重要公共空間。新活動中心仿古城造型設計，坐北朝南，前方設有小庭園，可供洽公停車及居民舉辦活動宴會時使用。

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整體規劃為單層建築，室內空間寬敞百餘坪，未來將提供村民集會、樂齡學習與健康促進等多元用途，創造更多社區活力與共同回憶。落成典禮當天，舉行了謝土與剪綵儀式，現場貴賓雲集，包括縣府代表、湖西鄉民代表會代表、地方村長與社區理事長等，共同見證這歷史性的一刻。

陳振中表示，猶記動土當日，城北活動中心的落成來之不易，過去在面對排水問題、消防規定等挑戰，公所仍鍥而不捨地推動建設。感謝內政部與縣府的經費挹注，讓拆除與重建得以順利進行。另外湖西鄉公所特別補助落成典禮經費10萬元、活動中心內部設備14萬元；縣府則補助活動中心內部設備60萬元。

城北村社區活動中心落成，由鄉長陳振中領軍謝土。（湖西鄉公所提供）

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